Yargı paketinde sona gelindi! Bakanlık harekete geçti: İyi hal indirimi mercek altında (AA)

HANGİ SUÇLARDAN KALKABİLİR: Kasten yaralama, kasten adam öldürme gibi suçlarda denetimli serbestliğin kaldırılması üzerinde duruluyor. Kadın ve çocuklara yönelik suçlar için de çalışma yapılıyor. Ceza İnfaz Kanunu'na göre 30 Mart 2020 öncesi işlenen kasten adam öldürme, yaralama, işkence, cinsel saldırı gibi suçlar için denetimli serbestlik uygulanmıyor. Yapılacak düzenleme ile bunun genel hale getirilmesi üzerinde de duruluyor.

HER SUÇLU CEZAEVİNE GİRECEK: Cezası iki yılın altında bile olsa suçluların bir süre cezaevine girmesine dönük bir alternatif üzerinde de çalışılıyor.