AK Parti ve Adalet Bakanlığı, toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldıracak ve kamu vicdanını sızlatacak olayların yaşanmaması için arka arkaya gündeme getireceği yargı paketlerinde önemli düzenlemeler yapacak. Bu kapsamda iyi hal indirimi ve denetimli serbestlik mercek altına alındı.
Yargı paketinde sona gelindi! Bakanlık harekete geçti: İyi hal indirimi mercek altında (AA)
BAŞKAN ERDOĞAN MESAJ VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yeni yasama yılı açılışında yaptığı konuşmada "Meclis'imiz, yeni yasama yılında, suçun önlenmesine, infaz ve ıslah konusuna daha fazla eğilmeli, milletimizin giderek yükselen taleplerine daha çok kulak vermelidir" dedi.
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, AK Parti ve Adalet Bakanlığı, bu kapsamda önümüzdeki günlerde yeni yargı paketlerini Meclis gündemine taşıyacak. Bu paketler içinde yer alması beklenen bazı düzenlemeler şöyle:
Yargı paketinde sona gelindi! Bakanlık harekete geçti: İyi hal indirimi mercek altında (AA)
DENETİMLİ SERBESTLİK: Denetimli serbestlikte köklü değişiklikler yapılacak. Ceza alt sınırları gözden geçirilecek. Belli suçlar denetimli serbestlik kapsamı dışında bırakılacak. Kademeli uygulama da alternatifler arasında. Buna göre bazı suçlarda ise suçu işleyen mutlaka bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanabilecek.