Başkan Erdoğan imzaladı: Kamuda üst düzey atamalar Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Mehmet Yılmaz atandı.
MEHMET YILMAZ KİMDİR?
1980 yılında Niğde Ulukışla ilçesinde doğmuştur. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
2003 yılında Adana Hâkim Savcı Adayı olarak meslek hayatına başlamış olup 2006 yılından itibaren sırasıyla Körfez/Kocaeli, Çaldıran/Van, Altınekin/Konya Cumhuriyet Savcılığı, HSK Müfettişliği, Polatlı, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, Adalet Bakanlığı İç Denetçisi olarak görev yapmıştır.
2020 Aralık ayından itibaren İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapmakta iken 28/05/2024 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Ceza İşleri Genel Müdürü olarak atanmış olup Kolluk Gözetim Komisyonunun doğal üyesidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Öte yandan Danıştay Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu seçildi.
YUSUF KARALOĞLU KİMDİR?
1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yusuf Karaloğlu aslen Rizeli. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1996 yılında Şişli Lisesi'ni bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İşletme bölümünden 2001 yılında mezun oldu. 2004 yılında İçişleri Bakanlığı'nda 91. dönem Trabzon Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.
2005 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'ye gönderildi. 2007 yılında kaymakamlık stajını dönem birinciliği ile bitirip asaleten Kaymakamlığa atandı.
2007-2009 Sivas İmranlı Kaymakamlığı 2009-2011 Erzincan İliç Kaymakamlığı yaptı.
29 Ağustos 2011 tarihinde 2011/646 kararname ile Erzincan Refahiye Kaymakamlığı'na atandı.
Cumhurbaşkanlığı Strateji Strateji Başkanı olarak görev yaparken, 10 Ağustos 2018 tarihinde Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne atandı. 4 Ekim 2024 tarihli kararnameyle, Danıştay üyeliğine seçildi.
Karaloğlu'nun Danıştay Üyesi olarak seçilmesinin ardından boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne de Hasan Yıldırım atandı.