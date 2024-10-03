Cem Garipoğlu otopsi sonucu açıklandı mı? Cem Garipoğlu nerede yakalandı, kaç kardeş?

Katil zanlısının iki kardeşi bulunuyor. Öte yandan Cem Garipoğlu 'nun teslim olmasının ardından amcası Hayyam Garipoğlu da "suçluyu kayırmak" suçundan tutuklanmıştı. Mahkeme sürecinde Cem Garipoğlu 24 yıl hapis cezasına çarptırılırken annesi Makbule Garipoğlu ve amcası Hayyam Garipoğlu üçer yıl hapis cezası almıştı. Cem'in babası Nida Garipoğlu ise beraat etmişti. Yargıtay verilen cezaları onaylayarak kararları kesinleştirmişti.

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Cem Garipoğlu otopsi sonucu kesinleşti mi?

Cem Garipoğlu'nun ailesi Adli Tıp Kurumu'na kan ve DNA örnekleri vermek üzere gitti. Karabulut ailesi avukatları Epözdemir, "En fazla bir hafta içinde adli tıp raporunun hazırlanacağı kanaatindeyim" dedi. Aile daha önce fethi kabir işlemini istememişti ancak son üç yılda yaşanan gelişmeler nedeniyle şüphe içinde olduklarını belirttiler. Epözdemir, "Garipoğlu ailesi, cinayetin işlendiği yer olan kanepede mutlu fotoğraflar paylaşıyor. Münevver'in öldürüldüğü gün kutlamalar yapılıyor" ifadelerini kullandı. Bu durum cinayetle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirmişti. Otopsi sonuçları ise henüz açıklanmadı.