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Cem Garipoğlu otopsi sonucu açıklandı mı? Cem Garipoğlu nerede yakalandı, kaç kardeş?

Türkiye 15 sene önce güne karanlık bir haberle uyanmıştı. Kan donduran cinayete dair çoğu detay gizemini korurken Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı 10 yıl sonra açıldı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Peki rapor ne zaman çıkacak? Cem Garipoğlu otopsi sonucu açıklandı mı? Garipoğlu nerede yakalanmıştı, kaç kardeş? İşte habere dair çarpıcı detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 17:14 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 17:15
Cem Garipoğlu otopsi sonucu açıklandı mı? Cem Garipoğlu nerede yakalandı, kaç kardeş?

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Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı 10 yıl aradan sonra açıldı ve cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "fethi kabir" kararı doğrultusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu ekibi cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme uzmanları sabah saatlerinde Garipoğlu'nun Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine ulaştı. Mezarlıkta Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de hazır bulundu. Raporun ne zaman çıkacağı ise merak ediliyor.

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Ne olmuştu?

2009 yılında İstanbul'da meydana gelen Münevver Karabulut cinayeti Türkiye'nin en çok konuşulan ve tartışılan olaylarından biri haline gelmişti. Olay nasıl gerçekleşti? 3 Mart 2009'da kaybolan 19 yaşındaki Münevver'in cesedi ormanlık bir alanda bulundu. Yapılan incelemelerde cinayet zanlısı olarak eski sevgilisi Cem Garipoğlu tutuklandı. Kan donduran cinayeti işleyen Cem Garipoğlu'nun Münevver Karabulut'u bıçaklayarak öldürdüğü ardından cesedini parçalayıp gizlemeye çalıştığı belirlendi. Dava süreci kamuoyunu derinden etkilerken 2011 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılan Cem Garipoğlu kadına yönelik şiddet konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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Nerede yakalanmıştı?

Etiler'de öldürülen Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten 197 gün sonra yakalanmıştı. Garipoğlu'nun saat 00.45 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözlem altına alındığı kaydedilmişti. Zanlının ailesi tarafından avukatına teslim edildiği ve Bahçelievler'de polise verildiği kayıtlara geçmişti.

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Cem Garipoğlu kaç kardeş, ailesi kim?

Katil zanlısının iki kardeşi bulunuyor. Öte yandan Cem Garipoğlu'nun teslim olmasının ardından amcası Hayyam Garipoğlu da "suçluyu kayırmak" suçundan tutuklanmıştı. Mahkeme sürecinde Cem Garipoğlu 24 yıl hapis cezasına çarptırılırken annesi Makbule Garipoğlu ve amcası Hayyam Garipoğlu üçer yıl hapis cezası almıştı. Cem'in babası Nida Garipoğlu ise beraat etmişti. Yargıtay verilen cezaları onaylayarak kararları kesinleştirmişti.

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Cem Garipoğlu otopsi sonucu kesinleşti mi?

Cem Garipoğlu'nun ailesi Adli Tıp Kurumu'na kan ve DNA örnekleri vermek üzere gitti. Karabulut ailesi avukatları Epözdemir, "En fazla bir hafta içinde adli tıp raporunun hazırlanacağı kanaatindeyim" dedi. Aile daha önce fethi kabir işlemini istememişti ancak son üç yılda yaşanan gelişmeler nedeniyle şüphe içinde olduklarını belirttiler. Epözdemir, "Garipoğlu ailesi, cinayetin işlendiği yer olan kanepede mutlu fotoğraflar paylaşıyor. Münevver'in öldürüldüğü gün kutlamalar yapılıyor" ifadelerini kullandı. Bu durum cinayetle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirmişti. Otopsi sonuçları ise henüz açıklanmadı.

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