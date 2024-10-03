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İstanbul Boğazı’nda büyük tehlike: İki gemi çarpıştı

Son dakika haberleri... İstanbul Boğazı’nda Üsküdar açıklarında iki gemi çarpıştı. Kaza sonrası gemilerden birinin dümeni kilitlendi ve kıyıya sürüklendi.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 17:28 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 17:42
İstanbul Boğazı’nda büyük tehlike: İki gemi çarpıştı

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İstanbul Boğazı'ndan büyük bir tehlike atlatıldı.

İKİ GEMİ ÇARPIŞTI
Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED-1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı.

Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde birbirine sürtmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK Römorkörlerimiz ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir.

SADECE MADDİ HASAR
Gemiler, Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekilecektir. Meydana gelen olayda, gemilerde sadece maddi hasar meydana gelmiş olup olay takip edilmektedir.

GEMİ ÇEKİLECEK
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2, Kurtarma-5 ve Mehmetçik Römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi. Gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği öğrenildi"

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