Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.



Tetikçi Eray Özyağcı ve azmettirici Doğukan Çep müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Serdar Öktem'e adli kontrolle tahliye kararı verildi.



Öte yandan kararın açıklanmasına az bir zaman kala aile üyeleri saldırıya uğradı. Abla Selma Ateş'in burnunu tuttuğu görülürken saldırgan gözaltına alındı.

Ayşe Ateş ise "Savcının mütalaasında aleyhimize olanları reddediyorum" dedi.