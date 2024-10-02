Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.
Tetikçi Eray Özyağcı ve azmettirici Doğukan Çep müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Serdar Öktem'e adli kontrolle tahliye kararı verildi.
Öte yandan kararın açıklanmasına az bir zaman kala aile üyeleri saldırıya uğradı. Abla Selma Ateş'in burnunu tuttuğu görülürken saldırgan gözaltına alındı.
Ayşe Ateş ise "Savcının mütalaasında aleyhimize olanları reddediyorum" dedi.
Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
SİNAN ATEŞ'İN AİLESİNE SALDIRI
Davada karar açıklanmasına az bir zaman kala Sinan Ateş'in ailesi mahkeme salonunun bahçesinde saldırıya uğradı.
Ateş'in ablası Selma Ateş'in burnunu tuttuğu görüldü. Anne Saniye Ateş ve Selma Ateş'e sağlık kontrolü yapıldı. Saniye Ateş'in sinir krizi geçirdiği öğrenildi.
Ateş ailesine saldıran şahıs gözaltına alındı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
GÖZALTINA ALINDI
Saldırgan ise gözaltına alındı.