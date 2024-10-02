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Türkiye ile Irak arasında "göç ve gönüllü geri dönüş" işbirliği anlaşması

İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı arasında "göç ve gönüllü geri dönüş" konusunda işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 17:53 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 17:53
Türkiye ile Irak arasında göç ve gönüllü geri dönüş işbirliği anlaşması

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mutabakat zaptı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanı Evan Faiq Jabro tarafından imzalandı.

Türkiye ile Irak arasında ʺgöç ve gönüllü geri dönüşʺ konusunda işbirliği (DHA) Türkiye ile Irak arasında ʺgöç ve gönüllü geri dönüşʺ konusunda işbirliği (DHA)

IRAKLI VATANDAŞLAR ÜLKELERİNE GERİ DÖNEBİLECEK

İşbirliği mutabakat zaptıyla Türkiye'de bulunan Iraklı vatandaşların gönüllü olarak ülkelerine dönüşleri sağlanacak. Göç yönetiminde daha sürdürülebilir ve güvenli bir yaklaşımın amaçlandığı mutabakat zaptı kapsamında, düzensiz ve yasa dışı göçün etkin bir şekilde engellenmesi için işbirliği yapılacak.

Türkiye ile Irak arasında ʺgöç ve gönüllü geri dönüşʺ konusunda işbirliği (DHA) Türkiye ile Irak arasında ʺgöç ve gönüllü geri dönüşʺ konusunda işbirliği (DHA)

İmza törenine ayrıca Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi ve Irak Göç İşleri Genel Müdürü Safaa Hussein Ahmed katıldı.

"DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPILACAK"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mutabakat zaptı kapsamında, düzensiz göçle mücadele için işbirliği yapılacak. İmzaladığımız mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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