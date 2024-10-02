MİT’ten FETÖ avı: Firari hakim Mustafa Karatay yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı yine kritik bir operasyona imza attı.

Yapılan uzun takip sonucu ihbar edilen dairede, 8 yıldır kaçak olan ihraç hâkim Karatay'ın yaşadığı kesin olarak tespit edildi.

MİT'TEN FİLM GİBİ OPERASYON: KOMŞU İHBAR ETTİ Milli İstihbarat Teşkilatı, FETÖ'nün önemli isimlerinden olan Mustafa Karatay'ın yakın bir komşusunun ihbarı üzerine harekete geçti.

Firari hakim, kaçak olarak bulunduğu süre boyunca örgütle bağlantısını saklandığı evden yürütmeye devam etti.

FETÖ'NÜN YARGIDAKİ OPERASYON ELEMANLARINDAN! 15 Temmuz FETÖ darbesinin kilit isimlerinden olarak gösterilen 8 yıldır "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ihraç hakim Mustafa Karatay 'ın, örgütte yargıdaki en kritik operasyon elemanlarından biri olduğu belirtiliyor.

KIYAFETLERİN ARASINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

MİT ve Ankara TEM'in ortak operasyonu ile FETÖ'cü Mustafa Karatay Ankara Yenimahalle'deki evinin odasında, kıyafetlerinin arasına saklanmış bir şekilde bulundu.

Firari FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay saklandığı evde yakalandı (Takvim.com.tr Fotoğraf Sevisi)

DİJİTAL MALZEMELERİNE EL KONDU

FETÖ'cü ihraç hâkim Karatay'ın evinde yapılan arama sonucu örgüt üst yönetimi ile iletişim için kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve diğer dijital malzemelere el konuldu.