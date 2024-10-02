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MİT'ten FETÖ avı: Firari hakim Mustafa Karatay yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne bir darbe daha vuruldu. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu firari FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde kıyafetlerin arasına gizlenirken yakalandı. 15 Temmuz'un kilit isimlerinden olan Mustafa Karatay'ın örgüt üst yönetimi ile iletişim için kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve diğer dijital malzemelere el konuldu. İşte operasyonun detayları...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 10:01 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 10:32
MİT’ten FETÖ avı: Firari hakim Mustafa Karatay yakalandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı yine kritik bir operasyona imza attı.

FETÖ'CÜ HAKİM MUSTAFA KARATAY YAKALANDI
MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu FETÖ'cü hâkim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı.

Firari FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay saklandığı evde yakalandı (Takvim.com.tr Fotoğraf Sevisi)Firari FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay saklandığı evde yakalandı (Takvim.com.tr Fotoğraf Sevisi)

FETÖ'NÜN YARGIDAKİ OPERASYON ELEMANLARINDAN!
15 Temmuz FETÖ darbesinin kilit isimlerinden olarak gösterilen 8 yıldır "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ihraç hakim Mustafa Karatay'ın, örgütte yargıdaki en kritik operasyon elemanlarından biri olduğu belirtiliyor.

Firari hakim, kaçak olarak bulunduğu süre boyunca örgütle bağlantısını saklandığı evden yürütmeye devam etti.

Firari FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay saklandığı evde yakalandı (Takvim.com.tr Fotoğraf Sevisi)Firari FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay saklandığı evde yakalandı (Takvim.com.tr Fotoğraf Sevisi)

MİT'TEN FİLM GİBİ OPERASYON: KOMŞU İHBAR ETTİ
Milli İstihbarat Teşkilatı, FETÖ'nün önemli isimlerinden olan Mustafa Karatay'ın yakın bir komşusunun ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan uzun takip sonucu ihbar edilen dairede, 8 yıldır kaçak olan ihraç hâkim Karatay'ın yaşadığı kesin olarak tespit edildi.

KIYAFETLERİN ARASINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI
MİT ve Ankara TEM'in ortak operasyonu ile FETÖ'cü Mustafa Karatay Ankara Yenimahalle'deki evinin odasında, kıyafetlerinin arasına saklanmış bir şekilde bulundu.

Firari FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay saklandığı evde yakalandı (Takvim.com.tr Fotoğraf Sevisi)Firari FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay saklandığı evde yakalandı (Takvim.com.tr Fotoğraf Sevisi)

DİJİTAL MALZEMELERİNE EL KONDU
FETÖ'cü ihraç hâkim Karatay'ın evinde yapılan arama sonucu örgüt üst yönetimi ile iletişim için kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve diğer dijital malzemelere el konuldu.

Firari FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay saklandığı evde yakalandı (Takvim.com.tr Fotoğraf Sevisi)Firari FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay saklandığı evde yakalandı (Takvim.com.tr Fotoğraf Sevisi)

Firari hâkim Mustafa Karatay'ın Signal uygulaması üzerinden örgüt ile iletişim kurduğu tespit edildi.

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