İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail açıklaması: "Karşılık verirse yanıtımız daha sert olur"

"İsrail konuğumuza yönelik suikast gerçekleştirerek bizi yanıt vermek zorunda bıraktı. Cumhurbaşkanı yeminimi ettiğim akşam bunu yaptı. Bunu hiçbir ülke ve hiçbir taraf kabul edemez. Hiçbir bölge savaşın gölgesinde gelişemez, refah yaşayamaz."

İSRAİL BİZİ BUNA ZORLUYOR Pezeşkiyan, İran'ın bölgedeki tutumuna dair "Kesinlikle kan dökülmesine karşıyız. Her zaman şunu söyledik: Biz barış istiyoruz, sükunet istiyoruz. Hiçbir ülkede kan aksın istemiyoruz. Ancak İsrail bizi buna zorluyor." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (AA)

İSRAİL EĞER KARŞILIK VERİRSE YANITIMIZ DAHA SERT OLUR

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a misilleme yapma ihtimaline dair ise "İsrail eğer karşılık verirse yanıtımız daha sert olur." dedi.

"İSRAİL'İ BU BÖLGENİN GÖBEĞİNE SİZ YERLEŞTİRDİNİZ"

Konuşmasının devamında İsrail'in bölgedeki eylemlerine ve Batı'nın bu süreçteki rolüne vurgu yapan Pezeşkiyan, İsrail'in saldırgan politikalarına karşı İran'ın bugüne kadar barışçıl bir duruş sergilemeye çalıştığını, ancak İsrail'in provokatif eylemlerinin katliamları artırdığını belirtti.

Pezeşkiyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu saldırıları yaparken 'Asla tepki vermeyin tepki verirseniz bu savaş büyür' diyorlar. Biz sükunetle yaklaşmaya çalıştıkça onların katliamları ve baskıları arttı. Dünya tarihine bakacak olursak hiçbir zaman bu kadar gerginlik yaşanmamıştı.

Tekrar söylemek isterim ki biz kesinlikle barıştan yanayız. Bu gerginliğin artmasını istemiyoruz. Bu gerginliğin coğrafyaya yayılmasını istemiyoruz. Batı'ya seslenmek istiyorum: Lütfen İsrail'i çekin, İsrail'i bu bölgenin göbeğine siz yerleştirdiniz. Bu kanların dökülmesinde siz de rol oynuyorsunuz."

İRAN'IN İSRAİL'E FÜZE SALDIRILARI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu, daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.