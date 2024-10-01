İran’ın İsrail’i vurduğu hipersonik füzesi Fettah-1’in özellikleri!

İRAN İLK KEZ KULLANDI İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'e düzenlenen füze saldırısında sahip oldukları yüksek hız sayesinde hava savunma kalkanlarını aşabilen hipersonik sınıfı Fettah-1 füzeleri kullanıldı.

Fettah 1 füzesi (Sosyal medya)

Haberde, "Devrim Muhafızları Ordusu, ilk kez Fettah hipersonik füzelerle, radar ve Arrow 2 ve 3 füzelerini yönlendiren füze savunma kalkanını yok etti." ifadelerine yer verildi.

Füzenin adı İran İslam Cumhuriyeti lideri Seyyid Ali Hamaney tarafından verildiği biliniyor.