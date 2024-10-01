İran’ın İsrail’i vurduğu hipersonik füzesi Fettah-1’in özellikleri!

İran, İsrail'e düzenlenen füze saldırısında ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerinin kullanıldığını duyurdu.
İRAN İLK KEZ KULLANDI
İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'e düzenlenen füze saldırısında sahip oldukları yüksek hız sayesinde hava savunma kalkanlarını aşabilen hipersonik sınıfı Fettah-1 füzeleri kullanıldı.
Fettah, Arapçada "Fatih", "zafer getiren", "galip" anlamlarını taşıyor.
Fettah 1 füzesi (Sosyal medya)
Haberde, "Devrim Muhafızları Ordusu, ilk kez Fettah hipersonik füzelerle, radar ve Arrow 2 ve 3 füzelerini yönlendiren füze savunma kalkanını yok etti." ifadelerine yer verildi.
Füzenin adı İran İslam Cumhuriyeti lideri Seyyid Ali Hamaney tarafından verildiği biliniyor.
İran'ın ateşlediği füzeler (Sosyal medya)
İran, akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.