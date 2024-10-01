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İran'ın İsrail'i vurduğu hipersonik füzesi Fettah-1'in özellikleri!

İran, İsrail'e düzenlenen füze saldırısında ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerinin kullanıldığını duyurdu. Fettah, Arapçada "Fatih", "zafer getiren", "galip" anlamlarını taşıyor.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 23:45 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 23:45
İran’ın İsrail’i vurduğu hipersonik füzesi Fettah-1’in özellikleri!

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İran, İsrail'e düzenlenen füze saldırısında ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerinin kullanıldığını duyurdu.

İran füzeleri böyle ateşledi

İRAN İLK KEZ KULLANDI
İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'e düzenlenen füze saldırısında sahip oldukları yüksek hız sayesinde hava savunma kalkanlarını aşabilen hipersonik sınıfı Fettah-1 füzeleri kullanıldı.

Fettah, Arapçada "Fatih", "zafer getiren", "galip" anlamlarını taşıyor.

Fettah 1 füzesi (Sosyal medya)Fettah 1 füzesi (Sosyal medya)

Haberde, "Devrim Muhafızları Ordusu, ilk kez Fettah hipersonik füzelerle, radar ve Arrow 2 ve 3 füzelerini yönlendiren füze savunma kalkanını yok etti." ifadelerine yer verildi.

Füzenin adı İran İslam Cumhuriyeti lideri Seyyid Ali Hamaney tarafından verildiği biliniyor.

İran'ın ateşlediği füzeler (Sosyal medya)İran'ın ateşlediği füzeler (Sosyal medya)

İran, akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

İran'ın Hipersonik Fettah-1 füzesi (Tasnim)İran'ın Hipersonik Fettah-1 füzesi (Tasnim)

Saldırının Hamas lideri Heniyye, Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı general Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

İran füzeleri böyle ateşlediİran füzeleri böyle ateşledi

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.

İRAN'LA ÇATIŞMAYA GİRMEYİN
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu belirterek, "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin." ifadelerini kullandı.

İran'ın Hipersonik Fettah-1 füzesi (Tasnim)İran'ın Hipersonik Fettah-1 füzesi (Tasnim)

FETTAH 1'İN ÖZELLİKLERİ
Menzil: 1400 km
Her yöne manevra kabiliyeti
Küresel motorlu savaş başlıklı
Radar sistemlerini gizleme içinden geçme yetenekli
İtici gaz: İkinci aşama hareketli buji katı yakıtlı
Hedefi vurmadan önceki hız: Mach 13'ten 15'e
Görev: Her türlü düşman hava savunma sistemini alt etmek için dünya atmosferi içinde ve dışında çeşitli manevralar

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