Hamas'tan direniş açıklaması: "İsrail Filistin halkına boyun eğdiremeyecek"

Açıklamada, " ABD yönetiminin suç ortaklığı ve desteğiyle devam eden siyonist katliamlar, Filistin halkımızın direnişini ve kararlılığını zayıflatamayacak, direnişe boyun eğdiremeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin barındığı okul, yetimhane ve bazı evleri vurmasına tepki gösterildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam ve Kefr Kila bölgelerine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. (AA)

Bu sabah Han Yunus'un doğusundaki bazı evleri ve Gazze'de yerinden edilenlerin barındığı okul, yetimhane ve evi bombalayan İsrail güçlerinin, korkunç bir katliam işlediği ve soykırım suçunu sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "İşgal güçlerinin cinayetleri, Filistin halkının özgürlük umudunu gerçekleştirme yolunda direnişini, faşist orduyla mücadeleyi sürdürmedeki kararlılığını daha da artıracaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "masum sivillerin korunması, siyonist terör makinesinin frenlenmesi, bölge halklarına yönelik faşist saldırganlığının ve yıkım çemberini genişletme çabalarının durdurulması" için acilen harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca "İsrail hükümetinin bölgede yakmaya çalıştığı ateşin yine işgalci ve gaspçı bu oluşumu yakacağı" kaydedildi.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bazı evlere düzenlediği saldırıda 53 kişinin öldüğü bildirilmişti.

İsrail savaş uçakları bugün ayrıca Gazze'nin Tuffah Mahallesi'ne bağlı Zerka bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı Maskat Okulu'nu, şehrin batısında yerinden edilmiş kişilerin barındığı Emel Yetimler Enstitüsü'nü ve Şucaiyye Mahallesi'nde Gattas ailesinin evini hedef almıştı.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.