Görselde gizlenen yılanları bulan gerçek bir dahi çıkıyor: 19 yıldır bu test yapılıyor!

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2003 yılında Akiyoshi Kitaoka tarafından oluşturulan "dönen yılanlar" isimli optik yanılsama, yıllardır popülerliğini koruyor. Bu yanılsama, yılanların sarmal yılanlara benzeyen birkaç renk bandından oluştuğu bir tür çevresel sürüklenme yanılsamasıdır. Görüntü statik olmasına rağmen, yılanlar daireler çiziyor gibi görünmektedir. Algılanan hareketin hızı, göz hareketlerinin sıklığına bağlıdır. Peki, çarkların içine sızmış yılanı bulabilir misiniz? 19 yıllık testi saniyede çözen iftiharla gösteriliyor.

ÇOK AZ KİŞİ FARK EDEBİLİYOR Görüntüdeki yanılsama, görüntünün kenarına sabitlendiğinde ve ardından olabildiğince hızlı yanıp söndüğünde kolayca görülebilir. Bu tür illüzyonların hareketi sürekli olarak karanlıktan aydınlığa doğru algılanır. Öte yandan dili belli olan yılanlar da açık bir şekilde verilmiştir.