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Görselde gizlenen yılanları bulan gerçek bir dahi çıkıyor: 19 yıldır bu test yapılıyor!

Son dönemin en popüler içerikleri arasında optik illüzyonlar yer alıyor. Belirli renk, ışık ve desen kombinasyonları, beynimizi orada olmayan bir şeyi görsel olarak algılaması için kandırabiliyor. Bunun zekice bir örneği, Akiyoshi Kitaoka tarafından 2003 yılında geliştirilen optik yanılsama olan "dönen yılanlar" görselidir. Bu görselde sizlerden içerideki dili belli olan yılanları bulmanız isteniyor. Birçok kişinin farklı cevaplar verdiği bu testin kafa karıştırıcı olduğunda da fikir birliği yapılıyor.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 08:58 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 08:58
Görselde gizlenen yılanları bulan gerçek bir dahi çıkıyor: 19 yıldır bu test yapılıyor!

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2003 yılında Akiyoshi Kitaoka tarafından oluşturulan "dönen yılanlar" isimli optik yanılsama, yıllardır popülerliğini koruyor. Bu yanılsama, yılanların sarmal yılanlara benzeyen birkaç renk bandından oluştuğu bir tür çevresel sürüklenme yanılsamasıdır. Görüntü statik olmasına rağmen, yılanlar daireler çiziyor gibi görünmektedir. Algılanan hareketin hızı, göz hareketlerinin sıklığına bağlıdır. Peki, çarkların içine sızmış yılanı bulabilir misiniz? 19 yıllık testi saniyede çözen iftiharla gösteriliyor.

ÇOK AZ KİŞİ FARK EDEBİLİYOR

Görüntüdeki yanılsama, görüntünün kenarına sabitlendiğinde ve ardından olabildiğince hızlı yanıp söndüğünde kolayca görülebilir. Bu tür illüzyonların hareketi sürekli olarak karanlıktan aydınlığa doğru algılanır. Öte yandan dili belli olan yılanlar da açık bir şekilde verilmiştir.

FARKLI CEVAPLARA ULAŞILDI

Bilim insanları bu görüntüyü uzun süre incelediler ve özellikle bu optik illüzyona çoğu insanın farklı cevaplar verdiği konusunda da benzer fikirlere ulaştılar.

İŞTE ARANAN CEVAP

Dili belli olan yılanlar bir kare içerisinde paylaşılmıştır. Daha fazla içerik için bizi takip etmeye devam edebilirsiniz.

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