New York Belediye Başkanı Eric Adams karşı davaya hazırlanıyor! Türk iş insanı iddiaları tek tek açıkladı

Bu isimlerden birisi de Demet Sabancı Çetindoğan 'dı Çetindoğan'ın adı iddianamede ismen yer almıyor ancak 'St. Regis İstanbul'un sahibi varlıklı iş kadını' olarak geçiyor.

Demet Sabancı Çetindoğan

ABD'de vatandaş olmadan, dolayısıyla oy kullanma hakkına sahip olmadan bir siyasi kampanyaya doğrudan veya dolaylı olarak bağış yapılamıyor.

Ücretsiz konaklama iddianameye girdi

St. Regis İstanbul'da Eric Adams'a çok sayıda ücretsiz veya yüksek indirimli konaklama imkânı sunduğu ifade edilen iddianamede, Demet Sabancı Çetindoğan'ın sağladığı ücretsiz ya da indirimli konaklamalarla Adams'ın 2021 seçim kampanyasına katkıda bulunduğu öne sürüldü.

İddianamede, Adams'ın Temmuz ve Ağustos 2017'de İstanbul'a bir yakını ve temsilcisiyle birlikte yaptığı seyahatte 'St. Regis İstanbul'un Bentley Suiti'nde kaldığı, iki gecelik rezervasyonun 7 bin dolar civarı tutması gerekirken 600 dolardan daha az bir ödeme yaptığı' belirtiliyor.