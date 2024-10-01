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New York Belediye Başkanı Eric Adams karşı davaya hazırlanıyor! Türk iş insanı iddiaları tek tek açıkladı

ABD medyası, Türk evi inşaatı için New York Belediye Başkanı Eric Adams'a rüşvet verildiği yalanını attı. Söz konusu haberlerde Türk iş insanları hedef alındı. Adams'ı otelinde ağırlamakla suçlanan Demet Sabancı Çetindoğan, konuya lişkin bir açıklamada bulundu. Çetindoğan, “Bütün ilişkim Türk konukseverliğini göstermekten ibarettir” dedi.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 07:22 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 07:29
New York Belediye Başkanı Eric Adams karşı davaya hazırlanıyor! Türk iş insanı iddiaları tek tek açıkladı

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ABD medyası, Türk evi inşaatı için New York Belediye Başkanı Eric Adams'a rüşvet verildiği yalanını ortaya attı. Erics Adams iddiaları kabul etmedi. Karşı dava açacağı öğrenildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams (AA)New York Belediye Başkanı Eric Adams (AA)

Söz konusu haberlerde Türk iş insanları hedef alındı.

Bu isimlerden birisi de Demet Sabancı Çetindoğan'dı Çetindoğan'ın adı iddianamede ismen yer almıyor ancak 'St. Regis İstanbul'un sahibi varlıklı iş kadını' olarak geçiyor.

Demet Sabancı ÇetindoğanDemet Sabancı Çetindoğan

ABD'de vatandaş olmadan, dolayısıyla oy kullanma hakkına sahip olmadan bir siyasi kampanyaya doğrudan veya dolaylı olarak bağış yapılamıyor.

Ücretsiz konaklama iddianameye girdi
St. Regis İstanbul'da Eric Adams'a çok sayıda ücretsiz veya yüksek indirimli konaklama imkânı sunduğu ifade edilen iddianamede, Demet Sabancı Çetindoğan'ın sağladığı ücretsiz ya da indirimli konaklamalarla Adams'ın 2021 seçim kampanyasına katkıda bulunduğu öne sürüldü.

İddianamede, Adams'ın Temmuz ve Ağustos 2017'de İstanbul'a bir yakını ve temsilcisiyle birlikte yaptığı seyahatte 'St. Regis İstanbul'un Bentley Suiti'nde kaldığı, iki gecelik rezervasyonun 7 bin dolar civarı tutması gerekirken 600 dolardan daha az bir ödeme yaptığı' belirtiliyor.

Demet Sabancı ÇetindoğanDemet Sabancı Çetindoğan

Adams'ın Ocak 2019'da da 'St. Regis İstanbul'un Cosmopolitan Suiti'nde iki gün ücretsiz kaldığı (iki gecelik fiyatı 3 bin dolar), bu ücretsiz konaklamayı Adams'ı Türkiye'deki iş insanlarıyla buluşturan Türk organizatörün ayarladığı' savunuluyor.

'GÖNÜLLÜ KONUKSEVERLİK GÖSTERDİM'
Kendisini 'ulusal ve uluslararası alanda Türkiye'nin tanıtımına gönüllü hizmet veren bir iş insanı' olarak nitelendiren Çetindoğan, Adams'la Brooklyn belediye başkanıyken New York'ta 28 Mart 2016'da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen bir sempozyumda tanıştığını belirtti.

Çetindoğan, yine New York'ta 18 Eylül 2017'de düzenlenen Mozaik Yolu projesi kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı ile ABD'ye gittim. Adams ve davetlilerle Brooklyn Müzesi'ni gezdiğini belirtti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams (AA)New York Belediye Başkanı Eric Adams (AA)

'BAĞIŞ KAMPANYALARI SÖZ KONUSU OLMADI'
Çetindoğan, 2019'da İstanbul'a gelen Adams'a Türk misafirperverliğini göstermek amacıyla kendisine ait otelde sadece 'upgrade' uygulandığını söyledi.


Çetindoğan daha önce Prens Edward, Colin Powell, Madeleine Albright, Oprah Winfrey gibi isimleri de ağırladığını söyledi. Ünlü iş insanı ancak bu durumun hiç konuşulmadığını ifade etti.

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