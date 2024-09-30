Burak Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Burak Yılmaz neden istifa etti? Hayatı ve futbol kariyeri...

GÖREV SÜRESİ KISA SÜRDÜ
Sezon başında büyük umutlarla teknik direktörlük koltuğuna oturan Burak Yılmaz, takımın başında kısa süre kalmasına rağmen beklenen çıkışı yakalayamadı. Özellikle son haftalardaki formsuzluk ve alınan mağlubiyetler genç teknik adam üzerinde baskıyı artırmıştı.
Kayserispor yönetiminin bu sürpriz gelişme karşısında nasıl bir adım atacağı ve yeni teknik direktör adaylarının kimler olacağı merak konusu. Taraftarlar ise sosyal medyada Burak Yılmaz'a destek mesajları yağdırıyor.
BURAK YILMAZ KİMDİR?
⚽ 15 Temmuz 1985, Antalya doğumlu Burak Yılmaz, futbol kariyerine 13 yaşında Antalyaspor altyapısında başladı. 2002'de profesyonel sözleşme imzaladı ve 2004'te ilk golünü Karşıyaka'ya attı.
🔹 Beşiktaş (2006-2007): Jean Tigana'nın ısrarıyla transfer oldu, 30 maçta 5 gol attı ve Türkiye Kupası'nı kazandı.
🔹 Manisaspor (2007-2008): 16 maçta 9 gol atarak dikkat çekti.
🔹 Fenerbahçe (2008-2009): Beklenen performansı gösteremedi.
🔹 Eskişehirspor (2009): Kiralık gitti, 14 maçta 1 gol attı.
🔹 Trabzonspor (2009-2012): 2011-12 sezonunda 32 golle Süper Lig gol kralı oldu.
🔹 Galatasaray (2012-2016): Sergen Yalçın gibi dört büyüklerde oynayan tek futbolcu unvanına ortak oldu.
🔹 Beijing Guoan (Çin, 2016-): Çin'e transfer olarak kariyerine burada devam etti.
Millî takım kariyerinde 68 kez milli formayı giydi, 5 gol kaydetti.
🏆 Başarıları:
2011 - Yılın Forveti Ödülü
2011-12 - Süper Lig Gol Kralı
2012 - Yılın Futbolcusu
2012-13 - Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en iyi oyuncusu