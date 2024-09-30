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Burak Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Burak Yılmaz neden istifa etti? Hayatı ve futbol kariyeri...

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a karşı alınan farklı mağlubiyetin ardından istifasını açıkladı. Sezon başında göreve başlayan Yılmaz, beklenen performansı sergileyememişti.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:09 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:09
Burak Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Burak Yılmaz neden istifa etti? Hayatı ve futbol kariyeri...

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından istifa ettiğini duyurdu. Tecrübeli teknik adam, basın toplantısında yaptığı açıklamada "Takımın geleceği için bu kararı aldım" ifadelerine yer verdi. Yönetimin ve taraftarların bu karara nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

Burak Yılmaz Depremi! Mağlubiyet Sonrası İstifasını Açıkladı

Süper Lig'in köklü ekiplerinden Kayserispor'da flaş bir gelişme yaşandı. Takımın teknik direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından istifa ettiğini açıkladı. Bu haber, futbol camiasında adeta deprem etkisi yarattı.

Burak Yılmaz ve ailesiBurak Yılmaz ve ailesi

BURAK YILMAZ NEDEN İSTİFA ETTİ;?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 yenilen Kayserispor, üst üste aldığı kötü sonuçlarla zor günler geçiriyordu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Burak Yılmaz "Takımın daha iyi yerlere gelebilmesi için bu kararı aldım. Her şey Kayserispor'un başarısı için" ifadelerini kullanarak istifasını duyurdu.

GÖREV SÜRESİ KISA SÜRDÜ

Sezon başında büyük umutlarla teknik direktörlük koltuğuna oturan Burak Yılmaz, takımın başında kısa süre kalmasına rağmen beklenen çıkışı yakalayamadı. Özellikle son haftalardaki formsuzluk ve alınan mağlubiyetler genç teknik adam üzerinde baskıyı artırmıştı.

Kayserispor yönetiminin bu sürpriz gelişme karşısında nasıl bir adım atacağı ve yeni teknik direktör adaylarının kimler olacağı merak konusu. Taraftarlar ise sosyal medyada Burak Yılmaz'a destek mesajları yağdırıyor.

BURAK YILMAZ KİMDİR?

15 Temmuz 1985, Antalya doğumlu Burak Yılmaz, futbol kariyerine 13 yaşında Antalyaspor altyapısında başladı. 2002'de profesyonel sözleşme imzaladı ve 2004'te ilk golünü Karşıyaka'ya attı.

🔹 Beşiktaş (2006-2007): Jean Tigana'nın ısrarıyla transfer oldu, 30 maçta 5 gol attı ve Türkiye Kupası'nı kazandı.
🔹 Manisaspor (2007-2008): 16 maçta 9 gol atarak dikkat çekti.
🔹 Fenerbahçe (2008-2009): Beklenen performansı gösteremedi.
🔹 Eskişehirspor (2009): Kiralık gitti, 14 maçta 1 gol attı.
🔹 Trabzonspor (2009-2012): 2011-12 sezonunda 32 golle Süper Lig gol kralı oldu.
🔹 Galatasaray (2012-2016): Sergen Yalçın gibi dört büyüklerde oynayan tek futbolcu unvanına ortak oldu.
🔹 Beijing Guoan (Çin, 2016-): Çin'e transfer olarak kariyerine burada devam etti.

Millî takım kariyerinde 68 kez milli formayı giydi, 5 gol kaydetti.

🏆 Başarıları:

2011 - Yılın Forveti Ödülü

2011-12 - Süper Lig Gol Kralı

2012 - Yılın Futbolcusu

2012-13 - Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en iyi oyuncusu

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