Burak Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Burak Yılmaz neden istifa etti? Hayatı ve futbol kariyeri...

Kayserispor yönetiminin bu sürpriz gelişme karşısında nasıl bir adım atacağı ve yeni teknik direktör adaylarının kimler olacağı merak konusu. Taraftarlar ise sosyal medyada Burak Yılmaz'a destek mesajları yağdırıyor.

BURAK YILMAZ KİMDİR?

⚽ 15 Temmuz 1985, Antalya doğumlu Burak Yılmaz, futbol kariyerine 13 yaşında Antalyaspor altyapısında başladı. 2002'de profesyonel sözleşme imzaladı ve 2004'te ilk golünü Karşıyaka'ya attı.

🔹 Beşiktaş (2006-2007): Jean Tigana'nın ısrarıyla transfer oldu, 30 maçta 5 gol attı ve Türkiye Kupası'nı kazandı.

🔹 Manisaspor (2007-2008): 16 maçta 9 gol atarak dikkat çekti.

🔹 Fenerbahçe (2008-2009): Beklenen performansı gösteremedi.

🔹 Eskişehirspor (2009): Kiralık gitti, 14 maçta 1 gol attı.

🔹 Trabzonspor (2009-2012): 2011-12 sezonunda 32 golle Süper Lig gol kralı oldu.

🔹 Galatasaray (2012-2016): Sergen Yalçın gibi dört büyüklerde oynayan tek futbolcu unvanına ortak oldu.

🔹 Beijing Guoan (Çin, 2016-): Çin'e transfer olarak kariyerine burada devam etti.