Lübnan’a çok sayıda ülke yardım yapacağını duyurdu! Türkiye ilk sırada

Türkiye'den Lübnan'a insani yardım taşıyan uçak, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na ulaştı. (AA/25 Eylül 2024)
MISIR
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesinde, Lübnan'a acilen insani ve tıbbi yardım malzemesi gönderilmesi talimatı verdiği aktarıldı.
IRAK
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, gerilimin artmasının ardından Lübnan'a yardım ulaştırmak ve yakıt nakliyesini kolaylaştırmak için hava ve kara köprüsü kurulacağını duyurdu.
Hastanelerde ve çeşitli kurumlarda jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yakıtın gönderilmesini kolaylaştırmanın yanı sıra Sudani, Lübnanlı hasta ve yaralıların Irak hastanelerinde tedavi görebileceğini açıkladı.
Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ülkesinin ilaç, gıda, kıyafet gibi çeşitli malzemelerin bulunduğu yüzlerce tonluk yardım malzemesinin Lübnan'a ulaştırıldığını söyledi.
Avadi, Irak'ın Lübnan'a yönelik yardımlarının süreceğinin altını çizdi.
ÜRDÜN
Ürdün haber ajansı Petra'nın haberinde, 29 Eylül'de insani yardım malzemesi taşıyan uçağın Lübnan'a ulaştığı ve Lübnan ordusuna teslim edildiği belirtildi.
Bunun, eylül ayında gönderilen 2. yardım malzemesi taşıyan uçak olduğu aktarıldı.
Türkiye'den Lübnan'a insani yardım taşıyan uçak, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na ulaştı. (AA/25 Eylül 2024)
KANADA
Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lübnan'daki sivillere 7,4 milyon dolarlık yardımda bulunulacağı belirtildi.
FRANSA
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 29 Eylül'de Lübnan'a ziyaretine başladığında, Fransa'dan getirilen 12 ton tıbbi malzemenin, ağır yaralı 1000 kişinin tedavisinde kullanılmak üzere Lübnanlı yetkililere teslim edildiğini duyurdu.
İNGİLTERE
İngiltere'nin Lübnan'da insani yardımların desteklenmesi için 5 milyon sterlinlik yardımda bulunma kararı aldığı ve yardımların UNICEF üzerinden dağıtılacağı bildirildi.
AVRUPA BİRLİĞİ
Avrupa Birliğinden 29 Eylül'de yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılardan etkilenenlere yardım ulaştırılması için 11,2 milyon dolar değerinde insani yardım yapılacağı belirtildi.
DÜNYA GIDA PROGRAMI
Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Gıda Programı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'a yönelik saldırılardan etkilenen 1 milyon kişiye gıda yardımı sağlanması için bir operasyon başlatıldığı duyuruldu. Bu kapsamda, Lübnan genelinde yerinden edilenlere hazır gıda, ekmek, sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtılacağı aktarıldı.