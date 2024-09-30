Lübnan’a çok sayıda ülke yardım yapacağını duyurdu! Türkiye ilk sırada

Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Mısır, Irak, Ürdün, Kanada, Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan açıklamalarda Lübnan'a yardımda bulunulacağı belirtildi.

Savaş endişesinin günden güne arttığı Lübnan için çok sayıda ülke ile uluslararası kuruluş yardım yapılacağını duyurdu.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (AA)



YARDIMLARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ

Konuya ilişkin Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunun Başkan Erdoğan, "Lübnan Başbakanı Sayın Mikati ile görüşmemizde Türkiye'nin güçlü desteğinin yanlarında olduğunu çok net biçimde söyledim. İlk etapta acil ilaç ve tıbbi malzeme yardımımızı bölgeye süratle gönderdik. 30 ton insani yardım malzemesi çarşamba günü Beyrut'a ulaştı. Güvenlik şartları elverdiği ölçüde yardımlarımızı devam ettireceğiz. Tabii İsrail'in sivil asker ayrımı gözetmeden sürdürdüğü saldırılara bağlı olarak, Lübnanlı kardeşlerimizin ihtiyaçları da katlanarak artıyor." dedi.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberinde, içinde bulunduğu kritik durumda Lübnan halkına destek olmak amacıyla insani ve tıbbi yardım yapılacağı belirtildi.

KATAR

Katar haber ajansı QNA'da 24 Eylül'de çıkan habere göre, Katar Yardım Kuruluşu, Lübnan'ın güneyinde insani yardım dağıttı.

BAE

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Lübnan'a 100 milyon dolar değerinde acil yardım yapılması talimatını verdi.

Bu adımın BAE'nin, Lübnan'ı destekleme ve mevcut zorluklarla mücadelesine destek verme konusundaki kararlılığı çerçevesinde atıldığı ifade edildi.