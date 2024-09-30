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Lübnan'a çok sayıda ülke yardım yapacağını duyurdu! Türkiye ilk sırada

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'a çok sayıda ülke insani yardım ulaştıracağını açıkladı. Türkiye'den 30 ton insani ve tıbbi yardım malzemesi taşıyan uçak Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gönderildi. Kabine sonrası yardımların devam edeceğini ifade eden Erdoğan, "Güvenlik şartları elverdiği ölçüde yardımlarımızı devam ettireceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 01:08 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 01:08
Lübnan’a çok sayıda ülke yardım yapacağını duyurdu! Türkiye ilk sırada

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İsrail saldırıları altındaki Lübnan'a çok sayıda ülke insani yardım ulaştıracağını açıkladı.

Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Mısır, Irak, Ürdün, Kanada, Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan açıklamalarda Lübnan'a yardımda bulunulacağı belirtildi.

İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana 1217 kişi öldü, 970 kişi yaralandı.

Türkiye'den Lübnan'a insani yardım taşıyan uçak, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na ulaştı. Yardım malzemeleri, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy (sağ 5), Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad (sağ 4) ve Lübnanlı yetkililere teslim edildi. (AA/25 Eylül 2024)Türkiye'den Lübnan'a insani yardım taşıyan uçak, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na ulaştı. Yardım malzemeleri, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy (sağ 5), Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad (sağ 4) ve Lübnanlı yetkililere teslim edildi. (AA/25 Eylül 2024)

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Savaş endişesinin günden güne arttığı Lübnan için çok sayıda ülke ile uluslararası kuruluş yardım yapılacağını duyurdu.

TÜRKİYE
Türkiye'den 30 ton insani ve tıbbi yardım malzemesi taşıyan uçak Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gönderildi.

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (AA)Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (AA)


YARDIMLARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ
Konuya ilişkin Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunun Başkan Erdoğan, "Lübnan Başbakanı Sayın Mikati ile görüşmemizde Türkiye'nin güçlü desteğinin yanlarında olduğunu çok net biçimde söyledim. İlk etapta acil ilaç ve tıbbi malzeme yardımımızı bölgeye süratle gönderdik. 30 ton insani yardım malzemesi çarşamba günü Beyrut'a ulaştı. Güvenlik şartları elverdiği ölçüde yardımlarımızı devam ettireceğiz. Tabii İsrail'in sivil asker ayrımı gözetmeden sürdürdüğü saldırılara bağlı olarak, Lübnanlı kardeşlerimizin ihtiyaçları da katlanarak artıyor." dedi.

SUUDİ ARABİSTAN
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberinde, içinde bulunduğu kritik durumda Lübnan halkına destek olmak amacıyla insani ve tıbbi yardım yapılacağı belirtildi.

KATAR
Katar haber ajansı QNA'da 24 Eylül'de çıkan habere göre, Katar Yardım Kuruluşu, Lübnan'ın güneyinde insani yardım dağıttı.

BAE
BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Lübnan'a 100 milyon dolar değerinde acil yardım yapılması talimatını verdi.

Bu adımın BAE'nin, Lübnan'ı destekleme ve mevcut zorluklarla mücadelesine destek verme konusundaki kararlılığı çerçevesinde atıldığı ifade edildi.

Türkiye'den Lübnan'a insani yardım taşıyan uçak, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na ulaştı. (AA/25 Eylül 2024)Türkiye'den Lübnan'a insani yardım taşıyan uçak, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na ulaştı. (AA/25 Eylül 2024)

MISIR
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesinde, Lübnan'a acilen insani ve tıbbi yardım malzemesi gönderilmesi talimatı verdiği aktarıldı.

IRAK
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, gerilimin artmasının ardından Lübnan'a yardım ulaştırmak ve yakıt nakliyesini kolaylaştırmak için hava ve kara köprüsü kurulacağını duyurdu.

Hastanelerde ve çeşitli kurumlarda jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yakıtın gönderilmesini kolaylaştırmanın yanı sıra Sudani, Lübnanlı hasta ve yaralıların Irak hastanelerinde tedavi görebileceğini açıkladı.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ülkesinin ilaç, gıda, kıyafet gibi çeşitli malzemelerin bulunduğu yüzlerce tonluk yardım malzemesinin Lübnan'a ulaştırıldığını söyledi.

Avadi, Irak'ın Lübnan'a yönelik yardımlarının süreceğinin altını çizdi.

ÜRDÜN
Ürdün haber ajansı Petra'nın haberinde, 29 Eylül'de insani yardım malzemesi taşıyan uçağın Lübnan'a ulaştığı ve Lübnan ordusuna teslim edildiği belirtildi.

Bunun, eylül ayında gönderilen 2. yardım malzemesi taşıyan uçak olduğu aktarıldı.

Türkiye'den Lübnan'a insani yardım taşıyan uçak, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na ulaştı. (AA/25 Eylül 2024)Türkiye'den Lübnan'a insani yardım taşıyan uçak, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na ulaştı. (AA/25 Eylül 2024)

KANADA
Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lübnan'daki sivillere 7,4 milyon dolarlık yardımda bulunulacağı belirtildi.

FRANSA
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 29 Eylül'de Lübnan'a ziyaretine başladığında, Fransa'dan getirilen 12 ton tıbbi malzemenin, ağır yaralı 1000 kişinin tedavisinde kullanılmak üzere Lübnanlı yetkililere teslim edildiğini duyurdu.

İNGİLTERE
İngiltere'nin Lübnan'da insani yardımların desteklenmesi için 5 milyon sterlinlik yardımda bulunma kararı aldığı ve yardımların UNICEF üzerinden dağıtılacağı bildirildi.

AVRUPA BİRLİĞİ
Avrupa Birliğinden 29 Eylül'de yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılardan etkilenenlere yardım ulaştırılması için 11,2 milyon dolar değerinde insani yardım yapılacağı belirtildi.

DÜNYA GIDA PROGRAMI
Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Gıda Programı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'a yönelik saldırılardan etkilenen 1 milyon kişiye gıda yardımı sağlanması için bir operasyon başlatıldığı duyuruldu. Bu kapsamda, Lübnan genelinde yerinden edilenlere hazır gıda, ekmek, sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtılacağı aktarıldı.

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