SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Milli Savuma Bakanlığı duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ve Barış Pınarı bölgesinde toplam 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 13:31 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 13:46
Milli Savuma Bakanlığı duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Esad’ın kurtuluşu Türkiye’nin uzattığı eli tutmakta! Savaş Şam’ın kapısında... Suriye’ye düşen siyonist bombalar ve Arz-ı Mev’ud tehlikesi
Narin Güran cinayetinde yeni ipucu... Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran daraltmada yakalandı | Bakan Yılmaz Tunç’tan açıklama
CANLI | Lübnan’da İsrail işgali! Önce havadan vurdular sonra tanklarla topçu atışına başladılar! Hizbullah’tan karşı atak
Mansur Yavaş’ın okullarda temizlik oyunu belgelerle çöktü! CHP’li ABB iki ay önce reddetti şimdi algısını yapıyor
Galatasaray’da ayrılık! Ziyech’in ardından o da yolcu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de! İsrail’e Lübnan tepkisi: Artık devlet demek zor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu! Çinli otomotiv devi BYD’nin üretim tarihi belli oldu
MHP lideri Devlet Bahçeli’den ’Başka Türkiye yok çıkışı! | BM’ye İsrail tepkisi | CHP ve medyasına Sinan Ateş resti
ÖZEL | Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a uyarı! İşte nedeni
İsrailli yerleşim hareketi Uri Tzafon’dan Lübnan’da ilhak reklamı! Köylere İbranice isim 80 bin dolara ev
Güneri Cıvaoğlu’nu hayatını kaybetti | Güneri Cıvaoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?
Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş emekli maaşı ve çalışma saatleri açıklaması!
TBMM’de yeni yasama yılı Başkan Erdoğan’ın konuşmasıyla bugün başlayacak! Gündem yeni anayasa
Okan Buruk’tan 3 yıldıza kesik! Forma yok
İsrail, Hizbullah’ı içeriden vurdu: Birim 8200 ve MOSSAD’ın Üzüm Salkımı ajanları Hasan Nasrallah’ı katletti!
SON DAKİKA