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Alman SPD önce CHP ile mutabakat imzaladı sonra DEM'lendi

Türkiye temaslarını sürdüren Almanya Sosyal Demokrat Partisi, CHP ile siyasi ortak mutabakat imzaladıktan sonra bugün de PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'yi ziyaret etti.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 13:36 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 13:36
Alman SPD önce CHP ile mutabakat imzaladı sonra DEM’lendi

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Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'yi ziyaret etti.

Klingbeil'i, sözde Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın karşıladığı aktarılırken görüşmede, Türkiye, Orta Doğu ve dünyanın çeşitli sorunlarının değerlendirildiği, siyasi gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Alman SDP CHP ile ortak mutabakat imzaladı (Fotoğraf: Takvim)Alman SDP CHP ile ortak mutabakat imzaladı (Fotoğraf: Takvim)

CHP İLE SPD ORTAK MUTABAKAT METNİ İMZALADI

Türkiye temaslarını sürdüren Almanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Lars Klingbeil, geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelerek 'siyasi işbirliği' ortak mutabakat metni imzalamıştı.

Özel, Klingbeil'e methiyeler düzüp şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ankara'ya, genel merkezimize hoş geldiniz, çok değerli genel başkanım ve sevgili yoldaşlarım. Bugün Türkiye'ye, Ankara'ya adımınızı atar atmaz, ayağınızın tozuyla ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etmenizden, ziyaretinizde size eşlik etmemizi talep etmenizden, Anıtkabir'de anı defterine yazdığınız o kıymetli cümlelerden ve biraz önce gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantıda çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, onun Türkiye'ye benimsettiği değerlere, dünyaya örnek olan yurtta barış, dünyada barış anlayışına ilişkin kıymetli yaklaşımınıza müteşekkirim"

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