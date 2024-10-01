Demir Kubbe nedir, nasıl çalışır? İsrail’in savunma sistemi Demir Kubbe etkisiz hale getirilir mi?

İran'ın düzenlediği füze saldırıları, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemini bir kez daha test etti. Savunma sisteminin, atılan roketlerin büyük bir bölümünü etkisiz hale getirdiği ve ülkenin kritik noktalarını korumaya devam ettiği bildirildi. Ancak uzmanlar, saldırıların sayısının artması durumunda sistemin kapasitesinin zorlanabileceğini belirtiyor.

Fotoğraflar: AA

🚀 Demir Kubbe Nedir, Nasıl Çalışır?

Demir Kubbe, İsrail tarafından geliştirilen bir hava savunma sistemi olup, kısa menzilli roketleri ve top mermilerini etkisiz hale getirmek için tasarlanmıştır. Bu sistem, İsrail'in Rafael Advanced Defense Systems şirketi ile İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından geliştirilmiştir. 2011 yılında hizmete giren sistem, Gazze ve Batı Şeria gibi bölgeden gelebilecek saldırılara karşı sivil yerleşimleri korumak amacıyla kullanılmaktadır.