SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ortadoğu ülkeleri hangileri? Ortadoğu haritası, hangi ülkeleri kapsıyor? İsrail, Türkiye, Lübnan, İran...

Ortadoğu, dünya siyasi ve kültürel sahnesinde önemli bir bölge olarak bilinir. Coğrafi açıdan Ortadoğu; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birleşme noktasında yer alır. Genel olarak, Ortadoğu denildiğinde Türkiye, İran, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Yemen, Umman, Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin ve İsrail gibi ülkeler akla gelir. Bu ülkeler, bölgenin jeopolitik ve stratejik konumunu belirlerken, aynı zamanda enerji kaynakları ve dini inançlarıyla da dikkat çeker.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 23:24 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 23:24
Ortadoğu ülkeleri hangileri? Ortadoğu haritası, hangi ülkeleri kapsıyor? İsrail, Türkiye, Lübnan, İran...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ortadoğu haritası, bölgedeki çeşitli ülkeleri kapsayan bir coğrafi sınırlandırmayı temsil eder. Bu harita genellikle Türkiye'nin güneydoğusundan başlayarak İran'ın doğusuna kadar uzanır. Suudi Arabistan Yarımadası ve Basra Körfezi'ni de içerir. Ayrıca, haritada Mısır'ın Sina Yarımadası ve bazen Kuzey Afrika'daki bazı ülkeler de Ortadoğu kapsamında gösterilebilir. Bölgenin karmaşık sınırları ve farklı kültürel yapısı, Ortadoğu'yu küresel siyasetin önemli bir merkezi haline getirir.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Middle East Studies Journal^de yer alan bilgilere göre Ortadoğu , Asya, Avrupa ve Afrika'nın birbirine en çok yaklaştığı stratejik bir bölgedir ve tarih boyunca büyük bir öneme sahip olmuştur. Akdeniz'den başlayıp Pakistan'a kadar uzanır ve Arap Yarımadası'nı içine alır. Bu terim, Britanyalılar tarafından 19. yüzyılda kullanılmaya başlanmış olup, Avrupa merkezli bir bakış açısını yansıtır. Ortadoğu'daki ülkeler, stratejik konumları ve zengin doğal kaynaklarıyla dünya siyaseti ve ekonomisinde büyük rol oynar. Özellikle petrol ve doğal gaz kaynakları bu bölgenin küresel enerji politikaları açısından önemini arttırmaktadır.

ORTADOĞU ÜLKELERİ 📍

Suriye 🇸🇾

Irak 🇮🇶

Katar 🇶🇦

Kıbrıs 🇨🇾

Ürdün 🇯🇴

İsrail 🇮🇱

Lübnan 🇱🇧

İran 🇮🇷

Filistin 🇵🇸

Suudi Arabistan 🇸🇦

Birleşik Arap Emirlikleri 🇦🇪

Umman 🇴🇲

Kuveyt 🇰🇼

Bahreyn 🇧🇭

Yemen 🇾🇪

Mısır 🇪🇬

Afganistan 🇦🇫

Pakistan 🇵🇰

Tunus 🇹🇳

Cezayir 🇩🇿

Libya 🇱🇾

Sudan 🇸🇩

Fas 🇲🇦

Ortadoğu, Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi görür ve ticari, kültürel ve dini etkileşimlerin merkezinde yer alır. Petrolün "kara altın" olarak değer kazanmasıyla, bölgenin önemi 20. yüzyılda daha da artmıştır.

İstanbul çıkışlı İran, Irak ve Ürdüne yapılacak hava yolu seferleri iptal edildiİstanbul çıkışlı İran, Irak ve Ürdüne yapılacak hava yolu seferleri iptal edildi
İstanbul çıkışlı İran, Irak ve Ürdün'e yapılacak hava yolu seferleri iptal edildi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Lübnan’da İsrail işgali sonrası İran’dan füzeler ateşlendi Tel Aviv alarmda!
İran füzeleri ateşledi Demir Kubbe çöktü! Bölgeden sıcak görüntüler TAKVİM’de
Başkan Erdoğan’dan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Filistinli gençlerden İran’ın misilleme füzesi üzerinde kutlama!
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de uyardı: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek!
Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Lübnan’ açıklaması! Türk vatandaşları için tahliye planı hazır... Hem havadan hem denizden
İran karşı istihbaratının bir numarası Mossad ajanı! Ahmedinejad’dan gündeme damga vuran açıklama
Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalar
CHP bölücülüğe ’DEM’ tuttu! Esenyurt’ta ’kürdistan’ düeti... Başrolde İmamoğlu’nun kasası Özgür Karabat ve ağabeyi Ahmet Özer
CHP’den normalleşme adımı: Başkan Erdoğan TBMM’ye gelince ayağa kalktılar | Özgür Özel’den talimat | DEM yine aynı!
Narin Güran cinayetinde yeni ipucu... Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran daraltmada yakalandı | Bakan Yılmaz Tunç’tan açıklama
Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Twente maçında o isimler sahada
Esad’ın kurtuluşu Türkiye’nin uzattığı eli tutmakta! Savaş Şam’ın kapısında... Suriye’ye düşen siyonist bombalar ve Arz-ı Mev’ud tehlikesi
Galatasaray’da ayrılık! Ziyech’in ardından o da yolcu
İsrail neden Lübnan’a saldırdı? Barışa karşı siyonist plan
SON DAKİKA