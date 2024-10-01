Ortadoğu ülkeleri hangileri? Ortadoğu haritası, hangi ülkeleri kapsıyor? İsrail, Türkiye, Lübnan, İran...

Ortadoğu haritası, bölgedeki çeşitli ülkeleri kapsayan bir coğrafi sınırlandırmayı temsil eder. Bu harita genellikle Türkiye'nin güneydoğusundan başlayarak İran'ın doğusuna kadar uzanır. Suudi Arabistan Yarımadası ve Basra Körfezi'ni de içerir. Ayrıca, haritada Mısır'ın Sina Yarımadası ve bazen Kuzey Afrika'daki bazı ülkeler de Ortadoğu kapsamında gösterilebilir. Bölgenin karmaşık sınırları ve farklı kültürel yapısı, Ortadoğu'yu küresel siyasetin önemli bir merkezi haline getirir.

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Middle East Studies Journal^de yer alan bilgilere göre Ortadoğu , Asya, Avrupa ve Afrika'nın birbirine en çok yaklaştığı stratejik bir bölgedir ve tarih boyunca büyük bir öneme sahip olmuştur. Akdeniz'den başlayıp Pakistan'a kadar uzanır ve Arap Yarımadası'nı içine alır. Bu terim, Britanyalılar tarafından 19. yüzyılda kullanılmaya başlanmış olup, Avrupa merkezli bir bakış açısını yansıtır. Ortadoğu'daki ülkeler, stratejik konumları ve zengin doğal kaynaklarıyla dünya siyaseti ve ekonomisinde büyük rol oynar. Özellikle petrol ve doğal gaz kaynakları bu bölgenin küresel enerji politikaları açısından önemini arttırmaktadır.