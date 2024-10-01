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Başkan Erdoğan'dan BM'ye tarihi çağrı: İsrail'İn haydutluğuna daha fazla sessiz kalınamaz

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından çarpıcı mesajlar verdi. "Gözünü kan bürümüş bir avuç radikal siyonist bölgemizi ve dünyayı ateşe atmaktadır" diyen Erdoğan, "BM Genel Kurulu'nun 1950 tarihli Barış İçin Birlik Kararında olduğu gibi kuvvet kullanma tavsiyesinde bulunma yetkisi süratle devreye alınmalıdır. İsrail'in haydutluğuna daha fazla sessiz kalınamaz. Zulme en büyük tepkiyi müslümanlar vermelidir" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024
Başkan Erdoğan’dan BM’ye tarihi çağrı: İsrail’İn haydutluğuna daha fazla sessiz kalınamaz

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Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından çarpıcı mesajlar verdi. "Gözünü kan bürümüş bir avuç radikal siyonist bölgemizi ve dünyayı ateşe atmaktadır" diyen Erdoğan, "BM Genel Kurulu'nun 1950 tarihli Barış İçin Birlik Kararında olduğu gibi kuvvet kullanma tavsiyesinde bulunma yetkisi süratle devreye alınmalıdır. İsrail'in haydutluğuna daha fazla sessiz kalınamaz. Zulme en büyük tepkiyi müslümanlar vermelidir" dedi.

Erdoğan, "Ana muhalefet partisinin devrik eski genel başkanının Türkevi'nden niye bu kadar rahatsız olduğunu açıkçası anlayamıyoruz. Türkevi 85 milyonundur" diye konuştu.

FAHİŞ FİYATA GEÇİT YOK
Ülkemizin ticari hayatını zehirleyen fırsatçılığa karşı aldığımız tedbirleri masaya yatırdık. Fahiş fiyat artışı yapanlar ile etiket oyunları yapanlara denetimlerimizi daha da sıklaştıracağız. Fiyat köpüğünün yavaş yavaş ortadan kalktığını görüyoruz.

Başkan Erdoğandan Kabine sonrası önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

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