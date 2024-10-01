SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 23:32 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 23:32
Başkan Erdoğan Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaştığı mesajda şu ifadeleri kaydetti:

Başkan Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası paylaşımı (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Başkan Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası paylaşımı (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

"Ülkemizin her bölgesinde görev yapan imamların, müezzinlerin, vaizlerin, müftülerin, Kur'an kursu öğreticilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum. Peygamberlerin varisleri olarak gördüğümüz din görevlilerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum."

SON DAKİKA