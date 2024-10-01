Bakan Yumaklı duyurdu! ’Güvenilir Gıdada Yeni Dönem’ resmen başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, basın mensupları ile bir araya gelerek İstanbul'da 'Güvenilir Gıdada Yeni Dönem' konulu toplantısını düzenledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, basın mensupları ile bir araya gelerek İstanbul'da 'Güvenilir Gıdada Yeni Dönem' konulu toplantısını düzenledi.
Bakan Yumaklı yarın saat 9.00'da başlayacak yeni sistemin ayrıntılarını şu şekilde anlattı:
"Taklit, tağşiş ve hileli gıdalar yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak. Bu gıdalar, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız"