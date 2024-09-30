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Serhat Akın'ın ayağına sıktıran talimat Gürcistan'dan! 250 bin TL detayı

Serhat Akın’ı vuran şüphelilerin talimatı Gürcistan’da firari durumda olan akrabaları H.Ş.’den aldıkları ve saldırının karşılığının 250 bin lira olduğu öğrenildi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024
Serhat Akın’ın ayağına sıktıran talimat Gürcistan’dan! 250 bin TL detayı

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İstanbul Beykoz'da eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın silahla yaralanması olayına karışan şüpheliler yakalandı. Akın'ın sol ayağının parçalı kırık nedeniyle alçıya alındığı belirtildi. Silah kullanan kişinin Ozan Dalmaz olduğu onun kaçtığı motosikleti kullanan kişinin ise Osman Mukan olduğu öğrenildi. Polis, yakalanan 5 şüphelinin işlemlerini sürdürüyor.

250 BİN LİRAYA TALİMAT
Öte yandan yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin talimatı Gürcistan'da firari durumda olan akrabaları H.Ş.'den aldıkları ve saldırının karşılığının 250 bin lira olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin suç kayıtlarına da ulaşıldı. Olayda silah kullanan Ozan Dalmaz'ın 1 adet oto hırsızlığından kaydının olduğu, Osman Mukan'ın 1 adet kasten yaralamadan kaydının olduğu, Mert A.'nın 7 suç kaydı olduğu öğrenildi. İ.T.'nin ise 2 suç kaydı varken firari H.Ş.'nin ise adam öldürmenin içinde bulunduğu 10 suç kaydının, E.Ü.'nün ise 3 kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan Serhat Akın'ın ifadesinde dört yorumcunun kendisini hedef gösterdiğini söylediği idida edildi.

'AZ KALDI' MESAJINI KİM ATTI
Yorumculuk yaptığı YouTube kanalı Sports Digitale'in sahibi Murat Zorlu'nun, Serhat Akın hakkında Fenerbahçeli bir yöneticiden tehdit mesajı aldığı iddia edildi. Gazeteci Dilek Güngör'ün haberine göre, telefon polis incelemesine alındı. Zorlu'nun telefonuna saldırı öncesi, bir Fenerbahçe yöneticisinin "Az kaldı!" mesajı gönderdiği tespit edildi. Ancak Zorlu mesajı kimin attığına açıklık getirmedi.

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