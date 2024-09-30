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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Kabine toplantısında Filistin ve Lübnan’a yönelik insanlık dışı saldırılar masada olacak. Lübnan’a gönderilmesi planlanan insanı yardım ele alınacak. Ekonomide gelinen son nokta değerlendirilecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. Kabinenin ana gündem maddesi İsrail'in uyguladığı soykırım ve işgal politikası olacak.

Filistin ve Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırıların engellenmesi, İsrail'in durdurulması, savaşın farklı coğrafyalara sıçramasının önüne geçilmesi ve barış için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Lübnan'a gönderilmesi planlanan insanı yardımlar da ele alınacak. Toplantıda Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikası da geniş bir yer bulacak. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konularda gelinen son durum tartışılacak. Başkan Erdoğan ve kurmaylarının BM Genel Kurulu için gittikleri ABD'de yaptığı ikili ve heyet görüşmeleri de detaylı bir şekilde ele alınacak. Kabine'de Terörle mücadeleye de mercek tutulacak.

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Kabine'de enflasyonla mücadele, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konular ele alınacak. Terörle mücadele de masaya yatırılacak.

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