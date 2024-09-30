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BUDO'ya hava engeli! 8 sefer iptal edildi

Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girdi.Gece geç saatlerde başlayan sağanak yağış hayatı felç etti. Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden 8'i olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 08:36 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 08:38
BUDO’ya hava engeli! 8 sefer iptal edildi

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Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girdi. Marmara Bölgesi'nde gece geç saatlerde başlayan sağanak, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden 8'i olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.


Aynı gerekçeyle BUDO'nun saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.

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