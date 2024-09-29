Katil Yunus Emre Geçti daha önce nasıl serbest bırakıldı? Cinsel istismar skandalı da ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 26 suç kaydı sahibi Yunus Emre Geçti'nin 'aramızda nasıl dolaşabiliyor' sorusunun yanıtı suçlardan biriyle ilgili yargılamada gün yüzüne çıktı.



Tarihler 2021 yılının kasım ayını gösterdiğinde emniyete 'kadına şiddet' konulu bir ihbar geldi. Ümraniye'deki bir oto galeriye giden ekipler Aynur Ş.'yi (34) gördü. İddiaya göre Aynur Ş. hayat kadınıydı.

