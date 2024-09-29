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Katil Yunus Emre Geçti daha önce nasıl serbest bırakıldı? Cinsel istismar skandalı da ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti ile ilgili 'Daha önce nasıl serbest bırakıldı?' sorusuna yanıt aranırken, cinsel istismar suçunun da bulunduğu ortaya çıktı. Katilin bir kadına cinsel saldırıda bulunup darp ederek hürriyetinden yoksun bıraktığı ve "biz işin içinden her şekilde sıyrılırız" diyerek beraat kararı aldığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 09:07 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 09:22
Katil Yunus Emre Geçti daha önce nasıl serbest bırakıldı? Cinsel istismar skandalı da ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 26 suç kaydı sahibi Yunus Emre Geçti'nin 'aramızda nasıl dolaşabiliyor' sorusunun yanıtı suçlardan biriyle ilgili yargılamada gün yüzüne çıktı.

Katil Yunus Emre Geçti daha önce nasıl serbest bırakıldı? Cinsel istismar skandalı da ortaya çıktı

Tarihler 2021 yılının kasım ayını gösterdiğinde emniyete 'kadına şiddet' konulu bir ihbar geldi. Ümraniye'deki bir oto galeriye giden ekipler Aynur Ş.'yi (34) gördü. İddiaya göre Aynur Ş. hayat kadınıydı.

Katil Yunus Emre Geçti daha önce nasıl serbest bırakıldı? Cinsel istismar skandalı da ortaya çıktı

O dönem 16 yaşında olan Yunus Emre Geçti, "para verdim benimle olmak zorundasın" dedi. Ancak kadın istemedi. Bunun üzerine kadına zorla dokunmaya başladı. Kadını odaya kilitleyip darp etti.

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