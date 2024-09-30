İsrail son bir yılda Gazze'de 50 bine yakın insanı katletti, evlerinden yurtlarından etti. Ayrıca İsrail, son günlerde Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarla katliamlarına devam ediyor. İsrail'in, Filistin ve Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırılarının engellenmesi, savaşın farklı coğrafyalara sıçramasının önüne geçilmesi ve barışın tesisine yönelik atılacak adımlar masaya yatırılacak. Kabine toplantısında Lübnan'a gönderilmesi planlanan insani yardımlar da ele alınacak.

Başkan Erdoğan (AA)

SURİYE İLE YENİ DÖNEM

Suriye ile yeni dönem süreci için ve temas noktasında hangi aşamada olunduğuna dair Başkan Erdoğan New York'a gitmeden havalimanında yaptığı basın toplantısında, "Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak artık bu birlikteliği, bu beraberliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz" demişti. Bu kapsamda yeni dönemin yol haritasının da kabinede gündeme gelmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele de kabinede müzakere edilecek başlıklar arasında yer alıyor. Hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra yurt içindeki faaliyetlerde gelinen son durum da masada olacak. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verilecek.