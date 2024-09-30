İstanbul’da 5 ilçede Kuyu-30 operasyonu! 23 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Sultangazi, Eyüpsultan, Bakırköy, Bağcılar ve Ataşehir ilçelerinde "Kuyu-30" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlar kapsamında kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, işyeri kurşunlanması, ikamet kurşunlanması, rüşvet, tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edilen 23 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Halkımızın desteğiyle organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.