İstanbul’da 5 ilçede Kuyu-30 operasyonu! 23 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin, 31 Aralık 2023'te Sultangazi'de yaşanan silahlı çatışmada bir kişinin yaralandığı ve bir kişinin de öldüğü olay ile haziran ile eylül ayları arasında Bakırköy'deki rüşvet, farklı tarihlerde Ataşehir, Bağcılar ve Sultangazi'deki iş yerlerine silahlı saldırı, 15 Ekim'de ise Eyüpsultan'daki bir iş yerine el bombalı saldırı eylemlerine karıştıklarını aktardı.



Operasyonlar sonucu 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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