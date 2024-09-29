CHP’nin kedisi Şero öldü!

CHP Genel Merkezi'nde yaşayan ve partililerin maskotu haline gelen 'Şero', yaşa bağlı rahatsızlıkları sonucu öldü. Kedi Hastanesi Başhekimi Dr. Tarkan Özçetin, "Başta CHP ailesine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

ÖZEL: PARTİNİN SAHİBİYDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Şero'nun partinin sembol isimlerinden olduğunu belirterek, "20 yıl önce parti genel merkezimizin ilk inşaatı yapılırken 'Şero' şantiyede doğmuş. İşçilerin kumanyasından yiyerek büyümüş. 'Şero' hep genel başkanlar ile çalışırdı, Deniz Bey ve Kemal Bey'in odasına giderdi. Genel Başkan katına gider ve miyavlayarak kapıların açılmasını beklerdi, açılmazsa kızardı. Kelimenin tam anlamıyla partinin sahibiydi. Buraya onu hatırlayacağımız güzel bir düzenleme yapacağız" dedi. Özel, "Türkiye siyasetinde bir yeri var. Haberi arayarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdim. O da üzüldü, Kemal Bey de onunla ilgili güzel şeyler anlattı. En çok Deniz Bey'in kedisiydi, biz çok az zaman geçirdik. 'Şero'yu özleyeceğiz" diye konuştu.

Define katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Şero'nun mezarına kürekle toprak attı. CHP'den yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Özgür Özel'le genel merkezimizin emektarı Şero'muza veda ettik. Çok üzgünüz. Seni çok özleyeceğiz Şero" dedi.