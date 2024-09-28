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CHP'deki kaçakçılık skandalı: Özgür Özel milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aracında kaçak elektronik sigara bulunan Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi. Ün'e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatı ele geçirilmişti.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 19:34 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 19:55
CHP’deki kaçakçılık skandalı: Özgür Özel milletvekili Ediz Ün’ün istifasını istedi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyaretinden Türkiye'ye döndükten sonra aracında kaçak elektronik sigara bulunan Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü, iddialar nedeniyle Ankara'ya çağırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (DHA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (DHA)

İSTİFASINI İSTEDİ
Özel'in Ediz Ün'ün istifasını istediği ifade edildi. Ün'ün kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor. İstifa etmemesi durumunda, Ün'ün Grup Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtildi.

Ediz Ün olay günü tek başına Bulgaristan'a giriş yapıyor (İHA)Ediz Ün olay günü tek başına Bulgaristan'a giriş yapıyor (İHA)

NE OLMUŞTU?
CHP'nin Edirne Milletvekili Ediz Ün, kaçakçılık skandalıyla gündeme gelmişti.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu Gişeleri'nde Ediz Ün'e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatı ele geçirilmişti.

CHP'nin kaçakçı vekili Ediz Ün kameralara yakalandı!

Araçtaki Fatih Akın ve Çağatay Ramazan Çetin, rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etti.

ATATÜRK SAVUNMASI
Skandal gündeme bomba gibi düşünce CHP'li Ün'ün "savunması bu kadarına da pes artık" dedirtti. Ün, kendisini Atatürk ilke ve hedefleri doğrultusunda çalışan biri olarak tanıtıp olaydan haberinin olmadığını söyledi.

CHP'li Ediz Ün'ün kaçakçılık yaparken direksiyon başında olduğu ortaya çıktı. (DHA)CHP'li Ediz Ün'ün kaçakçılık yaparken direksiyon başında olduğu ortaya çıktı. (DHA)

HABERİM YOK DEDİ AMA DİREKSİYON BAŞINDA ÇIKTI
Ün'ün "haberim yok" dediği olay günü şoför koltuğunda bizzat kendisinin olduğu ortaya çıktı.

CHP’nin kaçakçı vekili Ediz Ün kameralara yakalandı! Haberim yok dediği olay günü Bulgaristan’a tek başına gitmiş! Bir senede Bulgaristana 61 giriş çıkış!CHP’nin kaçakçı vekili Ediz Ün kameralara yakalandı! Haberim yok dediği olay günü Bulgaristan’a tek başına gitmiş! Bir senede Bulgaristana 61 giriş çıkış!

CHP’nin kaçakçı vekili Ediz Ün kameralara yakalandı! Haberim yok dediği olay günü Bulgaristan’a tek başına gitmiş! Bir senede Bulgaristana 61 giriş çıkış!CHP’nin kaçakçı vekili Ediz Ün kameralara yakalandı! Haberim yok dediği olay günü Bulgaristan’a tek başına gitmiş! Bir senede Bulgaristana 61 giriş çıkış!

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