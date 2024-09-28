CHP’deki kaçakçılık skandalı: Özgür Özel milletvekili Ediz Ün’ün istifasını istedi

Ediz Ün olay günü tek başına Bulgaristan'a giriş yapıyor (İHA)

NE OLMUŞTU?

CHP'nin Edirne Milletvekili Ediz Ün, kaçakçılık skandalıyla gündeme gelmişti.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu Gişeleri'nde Ediz Ün'e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatı ele geçirilmişti.

Araçtaki Fatih Akın ve Çağatay Ramazan Çetin, rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etti.

ATATÜRK SAVUNMASI

Skandal gündeme bomba gibi düşünce CHP'li Ün'ün "savunması bu kadarına da pes artık" dedirtti. Ün, kendisini Atatürk ilke ve hedefleri doğrultusunda çalışan biri olarak tanıtıp olaydan haberinin olmadığını söyledi.