CHP’deki kaçakçılık skandalı: Özgür Özel milletvekili Ediz Ün’ün istifasını istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyaretinden Türkiye'ye döndükten sonra aracında kaçak elektronik sigara bulunan Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü, iddialar nedeniyle Ankara'ya çağırdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyaretinden Türkiye'ye döndükten sonra aracında kaçak elektronik sigara bulunan Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü, iddialar nedeniyle Ankara'ya çağırdı.
İSTİFASINI İSTEDİ
Özel'in Ediz Ün'ün istifasını istediği ifade edildi. Ün'ün kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor. İstifa etmemesi durumunda, Ün'ün Grup Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
CHP'nin Edirne Milletvekili Ediz Ün, kaçakçılık skandalıyla gündeme gelmişti.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu Gişeleri'nde Ediz Ün'e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatı ele geçirilmişti.
Araçtaki Fatih Akın ve Çağatay Ramazan Çetin, rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etti.
ATATÜRK SAVUNMASI
Skandal gündeme bomba gibi düşünce CHP'li Ün'ün "savunması bu kadarına da pes artık" dedirtti. Ün, kendisini Atatürk ilke ve hedefleri doğrultusunda çalışan biri olarak tanıtıp olaydan haberinin olmadığını söyledi.
HABERİM YOK DEDİ AMA DİREKSİYON BAŞINDA ÇIKTI
Ün'ün "haberim yok" dediği olay günü şoför koltuğunda bizzat kendisinin olduğu ortaya çıktı.