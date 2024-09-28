Türkiye'den ABD'nin skandal GKRY kararına tepki! "Bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir"

ABD AMBARGO KALDIRMA KARARINI UZATTI Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ABD 'nin, Eylül 2020'de GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde aldığı, 2022'de kapsamını genişlettiği ve 2023'te uzattığı kararı, 1 Ekim 2024 itibarıyla bir yıllığına yeniden uzatacağını duyurduğu hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı. (AA)



"VAHİM HATA SİLAHLANMAYI ARTIRACAK"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuyla ilgili yapılan açıklamada kayıtlı görüşlere iştirak edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir. GKRY'nin artan silahlanma faaliyetleri karşısında, KKTC'nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetini artıracak her türlü önlemi alacağına inanıyoruz."