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Türkiye'den ABD'nin skandal GKRY kararına tepki! "Bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir"

ABD Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını 1 Ekim 2024'ten itibaren tekrar uzatacak. Bu skandal karar sonrası Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir." denildi.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 01:44 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 01:44
Türkiye’den ABD’nin skandal GKRY kararına tepki! Bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir

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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının yeniden uzatılmasına ilişkin, "Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den, GKRY'ye silah ambargosunu kaldırma kararının yeniden uzatılmasına ilişkin açıklama. (X / Ekran Görüntüsü)Türkiye'den, GKRY'ye silah ambargosunu kaldırma kararının yeniden uzatılmasına ilişkin açıklama. (X / Ekran Görüntüsü)

ABD AMBARGO KALDIRMA KARARINI UZATTI
Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ABD'nin, Eylül 2020'de GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde aldığı, 2022'de kapsamını genişlettiği ve 2023'te uzattığı kararı, 1 Ekim 2024 itibarıyla bir yıllığına yeniden uzatacağını duyurduğu hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı. (AA)Dışişleri Bakanlığı. (AA)

"VAHİM HATA SİLAHLANMAYI ARTIRACAK"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuyla ilgili yapılan açıklamada kayıtlı görüşlere iştirak edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir. GKRY'nin artan silahlanma faaliyetleri karşısında, KKTC'nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetini artıracak her türlü önlemi alacağına inanıyoruz."

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