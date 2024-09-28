Türkevi’nde kabuller devam ediyor! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Venezuela’lı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Türkevi'nde görüştü. (X / Ekran Görüntüsü)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında bulunduğu New York'taki Türkevi'nde, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi. Bakanlık, X sosyal medya platformundan, görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, Fidan'ın, Türkevi'nde Gil ile görüştüğü belirtildi.