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Türkevi'nde kabuller devam ediyor! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Venezuela'lı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Türkevi'nde görüştü.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 01:38 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 01:38
Türkevi’nde kabuller devam ediyor! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Venezuela’lı mevkidaşı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Türkevi'nde görüştü. (X / Ekran Görüntüsü)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Türkevi'nde görüştü. (X / Ekran Görüntüsü)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında bulunduğu New York'taki Türkevi'nde, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi. Bakanlık, X sosyal medya platformundan, görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, Fidan'ın, Türkevi'nde Gil ile görüştüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal'i, New York'ta Türkevi'nde kabul etti. (X / Ekran Görüntüsü)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal'i, New York'ta Türkevi'nde kabul etti. (X / Ekran Görüntüsü)

Fidan ayrıca ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal'i, New York'ta Türkevi'nde kabul etti.

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