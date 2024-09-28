Terör örgütü propagandasına geçit yok! Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokmaya çalışan Yunan yakalandı

Galatasaray-PAOK maçında PKK paçavrası açan Yunan taraftar yakalandı!



PAOK tribünlerinde hedeflenen çirkin terör propagandası çerçevesinde; bazı Yunan taraftarların üzerlerindeki elbiselerde de bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın renklerinden oluşan bazı logolar olduğu görüldü.



Üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan iki PAOK taraftarı da statta gözaltına alındı. Toplamda gözaltına alınan PAOK taraftarının sayısının sekiz olduğu öğrenildi.