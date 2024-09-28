Terör örgütü propagandasına geçit yok! Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokmaya çalışan Yunan yakalandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın 3-1 kazandığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'nda taşkınlık yapan ve sürekli olarak Galatasaray taraftarlarını tahrik etmeye çabalayan PAOK taraftarları İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından tek tek tespit edilerek gözaltına alındı.
Galatasaray-PAOK maçında PKK paçavrası açan Yunan taraftar yakalandı!
Galatasaray'ın kazandığı ve 44 bin 411 taraftarın statta canlı izlediği maçta PAOK taraftarlarının bulunduğu "Misafir Seyirci" tribününe bölücü ve
bebek katili terör örgütü PKK'nın paçavrasını sokmaya çalışan ve paçavrayı tribünde açmayı hedefleyen Yunanistan uyruklu Kostantinos Tsımopoles (28) isimli PAOK taraftarı da İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından gözaltına alındı.
Galatasaray-PAOK maçında PKK paçavrası açan Yunan taraftar yakalandı!
PAÇAVRA AYAKLAR ALTINDA
El çantasında da 1.21 gram Kokain maddesi bulunan ve üzerindeli tişörtte "Peaceful Hooligon" (Huzurlu Holigan) yazan Kostantinos Tsımopoles'in gözaltı fotoğrafı, üzerinde bulunan ve el konulan bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK paçavrasının üzerine basılı halde, Türk Bayrağı'nın ve Emniyet Teşkilatı'nın logosunun önünde çekildi.