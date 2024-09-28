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Terör örgütü propagandasına geçit yok! Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokmaya çalışan Yunan yakalandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın 3-1 kazandığı PAOK maçına, terör örgütü PKK'nın paçavrasını sokmaya çalışan Yunan taraftar yakalandı. El çantasında da uyuşturcu madde bulunurken, toplamda gözaltına alınan PAOK taraftarının sayısının 8 olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 10:01 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 10:01
Terör örgütü propagandasına geçit yok! Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokmaya çalışan Yunan yakalandı

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın 3-1 kazandığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'nda taşkınlık yapan ve sürekli olarak Galatasaray taraftarlarını tahrik etmeye çabalayan PAOK taraftarları İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından tek tek tespit edilerek gözaltına alındı.

Galatasaray-PAOK maçında PKK paçavrası açan Yunan taraftar yakalandı! Galatasaray-PAOK maçında PKK paçavrası açan Yunan taraftar yakalandı!

Galatasaray'ın kazandığı ve 44 bin 411 taraftarın statta canlı izlediği maçta PAOK taraftarlarının bulunduğu "Misafir Seyirci" tribününe bölücü ve
bebek katili terör örgütü PKK'nın paçavrasını sokmaya çalışan ve paçavrayı tribünde açmayı hedefleyen Yunanistan uyruklu Kostantinos Tsımopoles (28) isimli PAOK taraftarı da İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından gözaltına alındı.

Galatasaray-PAOK maçında PKK paçavrası açan Yunan taraftar yakalandı! Galatasaray-PAOK maçında PKK paçavrası açan Yunan taraftar yakalandı!

PAÇAVRA AYAKLAR ALTINDA

El çantasında da 1.21 gram Kokain maddesi bulunan ve üzerindeli tişörtte "Peaceful Hooligon" (Huzurlu Holigan) yazan Kostantinos Tsımopoles'in gözaltı fotoğrafı, üzerinde bulunan ve el konulan bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK paçavrasının üzerine basılı halde, Türk Bayrağı'nın ve Emniyet Teşkilatı'nın logosunun önünde çekildi.

Galatasaray-PAOK maçında PKK paçavrası açan Yunan taraftar yakalandı! Galatasaray-PAOK maçında PKK paçavrası açan Yunan taraftar yakalandı!

PAOK tribünlerinde hedeflenen çirkin terör propagandası çerçevesinde; bazı Yunan taraftarların üzerlerindeki elbiselerde de bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın renklerinden oluşan bazı logolar olduğu görüldü.

Üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan iki PAOK taraftarı da statta gözaltına alındı. Toplamda gözaltına alınan PAOK taraftarının sayısının sekiz olduğu öğrenildi.

Galatasaray-PAOK maçında PKK paçavrası açan Yunan taraftar yakalandı! Galatasaray-PAOK maçında PKK paçavrası açan Yunan taraftar yakalandı!

Yunanistan'dan otobüslerle İstanbul'a gelen diğer PAOK taraftarları, İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından İstanbul'un Silivri İlçesi'ne kadar götürüldü.

Yunan taraftarlar sırasıyla Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından sınıra kadar götürüldü.

Galatasaray-PAOK maçında PKK paçavrası açan Yunan taraftar yakalandı! Galatasaray-PAOK maçında PKK paçavrası açan Yunan taraftar yakalandı!

PAOK taraftarları, teröristlerin barındığı ve eğitim aldıkları bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'nın bulunduğu Yunanistan'a geri döndü.

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