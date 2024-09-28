Hasan Narallah öldü mü sorusu gündemdeki yerini aldı. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik düzenlediği son hava saldırılarında resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi ise yaralandı. Peki, Hasan Nasrallah kimdir, kaç yaşında? İşte son dakika gelişmeleri...
Hasan Nasrallah (Takvim arşiv foto)
Hasan Nasrallah Öldü Mü, Son Durum Ne?
Hizbullah'tan yapılan son dakika açıklamasına göre ölüm haberi doğrulandı. Hasan Nasrallah hayatını kaybetti.
Hasan Nasrallah (Takvim arşiv foto)
Hasan Nasrallah Kimdir?
30 Ağustos 1960 yılında Beyrut'un kuzeydoğusunda bulunan Burç Hamud'da doğan Hasan Nasrallah, Lübnan'daki Hizbullah örgütünün genel sekreteridir. Lübnan'ın iç savaşı sırasında ailesiyle birlikte ülkenin güneyinde yer alan El Bazuriye köyüne göç eden Nasrallah, genç yaşlarda Şii Emel Hareketi'ne katılarak siyasi ve askeri kariyerine ilk adımlarını attı.
Nasrallah, daha sonra Irak'ta dini eğitim aldı ve Lübnan'a geri döndüğünde, Emel Hareketi lideri Abbas Musavi'nin kurduğu dini okulda eğitimine devam etti. 1982 yılında İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesi üzerine Hizbullah'a katılan Nasrallah, örgütün İsrail karşıtı direniş hareketinde önemli bir rol üstlendi.