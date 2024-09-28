Hasan Nasrallah (Takvim arşiv foto)

Abbas Musavi'nin Ardından Genel Sekreter Oldu

1992 yılında, Abbas Musavi'nin İsrail tarafından düzenlenen bir suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, Hasan Nasrallah Hizbullah'ın genel sekreteri olarak seçildi. O günden itibaren örgütün en güçlü figürü haline gelen Nasrallah, özellikle İsrail'e karşı verdiği mücadeleyle dikkat çekti.