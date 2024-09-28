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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldü mü?

İsrail’in Beyrut’a düzenlediği son hava saldırılarında, ilk gelen bilgilere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 76 kişi ise yaralandı. Olayın ardından sosyal medyada hızla yayılan bir iddia, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın hayatını kaybettiği yönünde tartışmalara yol açtı. Hizbullah'tan yapılan son dakika açıklamasına göre ölüm haberi doğrulandı. Peki, Hasan Nasrallah kimdir, kaç yaşında?

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 14:48 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 14:53
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldü mü?

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Hasan Narallah öldü mü sorusu gündemdeki yerini aldı. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik düzenlediği son hava saldırılarında resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi ise yaralandı. Peki, Hasan Nasrallah kimdir, kaç yaşında? İşte son dakika gelişmeleri...

Hasan Nasrallah (Takvim arşiv foto)Hasan Nasrallah (Takvim arşiv foto)

Hasan Nasrallah Öldü Mü, Son Durum Ne?

Hizbullah'tan yapılan son dakika açıklamasına göre ölüm haberi doğrulandı. Hasan Nasrallah hayatını kaybetti.

Nasrallah öldü mü?

Hasan Nasrallah (Takvim arşiv foto)Hasan Nasrallah (Takvim arşiv foto)

Hasan Nasrallah Kimdir?

30 Ağustos 1960 yılında Beyrut'un kuzeydoğusunda bulunan Burç Hamud'da doğan Hasan Nasrallah, Lübnan'daki Hizbullah örgütünün genel sekreteridir. Lübnan'ın iç savaşı sırasında ailesiyle birlikte ülkenin güneyinde yer alan El Bazuriye köyüne göç eden Nasrallah, genç yaşlarda Şii Emel Hareketi'ne katılarak siyasi ve askeri kariyerine ilk adımlarını attı.

Nasrallah, daha sonra Irak'ta dini eğitim aldı ve Lübnan'a geri döndüğünde, Emel Hareketi lideri Abbas Musavi'nin kurduğu dini okulda eğitimine devam etti. 1982 yılında İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesi üzerine Hizbullah'a katılan Nasrallah, örgütün İsrail karşıtı direniş hareketinde önemli bir rol üstlendi.

Hasan Nasrallah (Takvim arşiv foto)Hasan Nasrallah (Takvim arşiv foto)

Abbas Musavi'nin Ardından Genel Sekreter Oldu

1992 yılında, Abbas Musavi'nin İsrail tarafından düzenlenen bir suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, Hasan Nasrallah Hizbullah'ın genel sekreteri olarak seçildi. O günden itibaren örgütün en güçlü figürü haline gelen Nasrallah, özellikle İsrail'e karşı verdiği mücadeleyle dikkat çekti.

Hasan Nasrallah (Takvim arşiv foto)Hasan Nasrallah (Takvim arşiv foto)

2006 Lübnan Savaşı

14 Temmuz 2006 tarihinde, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları sırasında, Nasrallah'ın ziyaret ettiği bir büro İsrail füzeleriyle imha edildi. Ancak Nasrallah bu saldırıdan sağ kurtulmayı başardı ve bu olay, liderliğinin sembolü haline geldi.

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