Bakan Fidan’dan ABD’de diplomasi trafiği sürüyor! Kritik görüşmelerin perde arkasında neler var?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de yoğun diplomasi trafiğinde... Bakan Fidan Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında New York'ta düzenlenen Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılarak, hitapta bulundu.
Toplantı sonrası Fidan, birçok mevkidaşı ile bir araya gelerek kritik görüşmelerde bulundu.
HIRVATİSTAN DIŞ VE AVRUPA İŞLERİ BAKANI GRLİC RADMAN İLE GÖRÜŞTÜ (Takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)
HIRVATİSTAN DIŞ VE AVRUPA İŞLERİ BAKANI GRLİC RADMAN İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile bir araya geldi.
HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI VELDKAMP İLE BİR ARAYA GELDİ (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)
HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI VELDKAMP İLE BİR ARAYA GELDİ
Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, Fidan'ın Veldkamp ile New York'taki Türkevi'nde görüştüğü kaydedildi.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu toplantıları kapsamında ABD'de bulunan Fidan, birçok mevkidaşıyla Türkevi'nde bir araya gelmişti.
İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI MARİA MALMER STENERGARD İLE BİR ARAYA GELDİ