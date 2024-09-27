Katilin kürsüde ne işi var? BM’nin utanç günü: Netanyahu konuşunca Türk heyeti salonu terk etti | Skandal harita!

KÜRSÜDE SKANDAL
Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin toprağı Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, "İsrail" olarak gösteren bir harita kullandı.
Katil İsrail Başbakanı Netanyahu BM kürsüsünde! (AFP)
HAMAS'I HEDEF ALDI
Netanyahu kürsüde kendi suçunu örterek Filistinleri hedef aldı.
Hamas'ı terörist olarak tanımlayan Netanyahu, İsrail işgalini ve soykırım suçuna kılıf olarak "Kendi topraklarımızı koruyoruz" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: UTANÇ VESİLESİDİR
Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında Türkevi'nde, açıklamalarda bulunmuş gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı.
Erdoğan, "7 Ekim'in yıl dönümüne çok az zaman kalmışken BM nezdinde İsrail'i engelleyecek somut bir adımın atılamamış olmasını, liderler düzeyinde ortak bir itirazın yükselmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanırken Netanyahu buraya geliyor. Genel Kurul'a katılması, konuşma yapması bekleniyor. Bu çelişkiye yorumunuz ne olur?" sorusu üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:
Başkan Erdoğan Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı (AA)
"Filistin'de soykırım yapmış bir suçlunun BM çatısı altında yer alabilmesi gerçekten bir utanç vesilesidir. Bu, vahşice katledilen bebeklerin, çocukların, annelerin, babaların BM görevlilerinin, gazetecilerin ve daha nicelerinin hatıralarına ihanettir. Dün, bizim BM Genel Kurulu konuşmamızın akabinde İsrail delegasyonunun tavırlarına dikkat ettiyseniz, çok garip bir tavır içindeydiler. Çünkü kendilerini savunacak hâlleri yok. Duruşları zaten bunu gösteriyor.
Bu nedenle biz herkesi tarihin doğru tarafında durmaya çağırdık ve çağırıyoruz. Mazlumla zalimi, katille maktulü ayıramayan ve her birine hak ettiği muameleyi yapamayan bir düzen, çürümeye yüz tutmuş demektir. BM Genel Kurulu ya o katile hak ettiği gibi davranır ya da bu utanç verici durum BM tarihine bir kara leke olarak geçer. Maalesef olacak olan da budur. İsrail, BM kararlarına zerre saygısı olmayan, BM'nin ilkelerini defalarca çiğnemiş bir devlettir. Böyle bir devlete gereken dersi yazılı ve görsel materyallerle vermek, inanıyorum ki en önemli görevdir."