SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Katilin kürsüde ne işi var? BM'nin utanç günü: Netanyahu konuşunca Türk heyeti salonu terk etti | Skandal harita!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük bir skandala imza atıldı. Gazze'de 40 binden fazla Müslümanı katleden İsrail'in Başbakanı Netanyahu'ya kürsüde söz hakkı verildi! Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti. Netanyahu kürsüde skandal bir harita açarak Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, "İsrail" olarak gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 16:49 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 17:20
Katilin kürsüde ne işi var? BM’nin utanç günü: Netanyahu konuşunca Türk heyeti salonu terk etti | Skandal harita!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail işgal ettiği Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 40 binden fazla Filistinliyi katletti. Ateşkere yanaşmayan İsrail son olarak Lübnan'da katliama başladı.

BM'DE UTANÇ GÜNÜ
Dünyanın gözü önünde soykırım suçu işleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söz hakkı verildi.

Katil BM kürsüsünde (Fotoğraf: Reuters)Katil BM kürsüsünde (Fotoğraf: Reuters)

SKANDALA TÜRK HEYETİNDEN TEPKİ
Netanyahu'nun kürsüye çıkarılmasına Türkiye tepki gösterdi.

Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti (X / Ekran görüntüsü)Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti (X / Ekran görüntüsü)

Salonda bulunan Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti.

KÜRSÜDE SKANDAL
Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin toprağı Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, "İsrail" olarak gösteren bir harita kullandı.

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu BM kürsüsünde! (AFP)Katil İsrail Başbakanı Netanyahu BM kürsüsünde! (AFP)

HAMAS'I HEDEF ALDI
Netanyahu kürsüde kendi suçunu örterek Filistinleri hedef aldı.

Hamas'ı terörist olarak tanımlayan Netanyahu, İsrail işgalini ve soykırım suçuna kılıf olarak "Kendi topraklarımızı koruyoruz" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: UTANÇ VESİLESİDİR
Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında Türkevi'nde, açıklamalarda bulunmuş gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

Erdoğan, "7 Ekim'in yıl dönümüne çok az zaman kalmışken BM nezdinde İsrail'i engelleyecek somut bir adımın atılamamış olmasını, liderler düzeyinde ortak bir itirazın yükselmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanırken Netanyahu buraya geliyor. Genel Kurul'a katılması, konuşma yapması bekleniyor. Bu çelişkiye yorumunuz ne olur?" sorusu üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

Başkan Erdoğan Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı (AA)Başkan Erdoğan Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı (AA)

"Filistin'de soykırım yapmış bir suçlunun BM çatısı altında yer alabilmesi gerçekten bir utanç vesilesidir. Bu, vahşice katledilen bebeklerin, çocukların, annelerin, babaların BM görevlilerinin, gazetecilerin ve daha nicelerinin hatıralarına ihanettir. Dün, bizim BM Genel Kurulu konuşmamızın akabinde İsrail delegasyonunun tavırlarına dikkat ettiyseniz, çok garip bir tavır içindeydiler. Çünkü kendilerini savunacak hâlleri yok. Duruşları zaten bunu gösteriyor.

Bu nedenle biz herkesi tarihin doğru tarafında durmaya çağırdık ve çağırıyoruz. Mazlumla zalimi, katille maktulü ayıramayan ve her birine hak ettiği muameleyi yapamayan bir düzen, çürümeye yüz tutmuş demektir. BM Genel Kurulu ya o katile hak ettiği gibi davranır ya da bu utanç verici durum BM tarihine bir kara leke olarak geçer. Maalesef olacak olan da budur. İsrail, BM kararlarına zerre saygısı olmayan, BM'nin ilkelerini defalarca çiğnemiş bir devlettir. Böyle bir devlete gereken dersi yazılı ve görsel materyallerle vermek, inanıyorum ki en önemli görevdir."

Başkan Erdoğandan BM sonrası Türkevinde gazetecilere önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan BM sonrası Türkevinde gazetecilere önemli açıklamalar

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Katilin kürsüde ne işi var? BM’nin utanç günü: Netanyahu konuşunca Türk heyeti salonu terk etti | Skandal harita!
5 yıllık vadede kart borcundan kurtulma fırsatı! Hangi faiz uygulanacak, kartlar kapanacak mı? İşte örnek hesaplama...
Ekrem İmamoğlu’nun ahmak oyunu: Adaylık için kullanmak istedi! | Kapalı kapılar ardında neler söyledi
Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
Narin Güran soruşturmasında düğümü çözecek detay! Şahingöz tespit etti: Nevzat Bahiyar’ın yanında 2 kişi daha!
Son yayınında Adam tuttular beni indirecekler diyen Fenerbahçeli Serhat Akın’a silahlı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı
Cem Garipoğlu muamması... Mezardaki o mu? Dedektif Sürpriz değil diyerek açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Gaziantep’teki şehir eşkıyaları yakalandı
ABD’de Kennedy skandalı! RFK Jr.’ın yasak ilişki bombasından sonra striptizcide görüntüleri çıktı
96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı
CANLI | İsrail-Lübnan hattında misilleme savaşı! Hayfa’da roket sesleri duyuluyor
Çin nükleer denizaltısı tersanede battı: Uydu görüntüleri ortaya çıkardı
Sarıyer’deki kaçak villaya İBB’nin göz yumduğu ortaya çıktı: Bakanlık yazı yazdı belediye işlem yapmadı
Gizli Servis’ten sonra FBI da patladı! Trump’a suikast düzenleyen Routh nasıl gözden kaçtı?
2. el araç alıp satacaklar dikkat! Resmen başladı: İşte 10 soruda yeni sistem!
SON DAKİKA