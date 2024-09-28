Almanya’nın gündemi Nuri Şahin! Borussia Dortmund’dan muhteşem geri dönüş

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasının açılış maçında Borussia Dortmund ile Bochum karşı karşıya geldi. Borussia Dortmund karşılaşmayı 4-2 kazandı
Almanya Bundesliga'nın 5. haftasının açılış maçında Borussia Dortmund ile Bochum karşı karşıya geldi. Borussia Dortmund karşılaşmayı 4-2 kazandı
MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
Konuk Bochum'un gollerini Matus Bero ve Dani De Wit kaydetti. Bochum karşısında 2-0 geriye düşen Borussia Dortmund, ilk yarıda Sehrou Guirassy'nin golüyle farkı bire indirdi.
Mücadelenin 62. dakikasında Emre Can penaltıdan kaydettiği golle skora dengeyi getirdi. Dortmund'da ilk golün sahibi Sehrou Guirassy, 75'te kendisini adına ikinci golü kaydedip takımını öne geçirdi.
Ev sahibi ekipte oyuna sonradan dahil olan Felix Nmecha, 81'de attığı golle skoru belirledi.
İÇ SAHADA SERİYE BAĞLADI
Nuri Şahin'in takımı 5-1'lik Stuttgart mağlubiyeti sonrası moral buldu. Dortmund, bu sonuçla puanını 10' çıkardı.
Henüz galibiyeti olmayan Bochum ise 1 puanda kaldı. Borussia Dortmund bu sezon ligde iç sahada oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.