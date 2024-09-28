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Almanya'nın gündemi Nuri Şahin! Borussia Dortmund'dan muhteşem geri dönüş

Almanya Bundesliga'da Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Bochum karşısında 2-0 geri düşen Alman devi Guirassy (2), Emre Can ve Nmecha'nın golüyle maçı 4-2 kazandı.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 10:16 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 10:16
Almanya’nın gündemi Nuri Şahin! Borussia Dortmund’dan muhteşem geri dönüş

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Almanya Bundesliga'nın 5. haftasının açılış maçında Borussia Dortmund ile Bochum karşı karşıya geldi. Borussia Dortmund karşılaşmayı 4-2 kazandı

Borussia Dortmund'dan muhteşem geri dönüş (REUTERS)Borussia Dortmund'dan muhteşem geri dönüş (REUTERS)

MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Konuk Bochum'un gollerini Matus Bero ve Dani De Wit kaydetti. Bochum karşısında 2-0 geriye düşen Borussia Dortmund, ilk yarıda Sehrou Guirassy'nin golüyle farkı bire indirdi.

Borussia Dortmund'dan muhteşem geri dönüş (REUTERS)Borussia Dortmund'dan muhteşem geri dönüş (REUTERS)

Mücadelenin 62. dakikasında Emre Can penaltıdan kaydettiği golle skora dengeyi getirdi. Dortmund'da ilk golün sahibi Sehrou Guirassy, 75'te kendisini adına ikinci golü kaydedip takımını öne geçirdi.

Ev sahibi ekipte oyuna sonradan dahil olan Felix Nmecha, 81'de attığı golle skoru belirledi.

Borussia Dortmund'dan muhteşem geri dönüş (REUTERS)Borussia Dortmund'dan muhteşem geri dönüş (REUTERS)

İÇ SAHADA SERİYE BAĞLADI

Nuri Şahin'in takımı 5-1'lik Stuttgart mağlubiyeti sonrası moral buldu. Dortmund, bu sonuçla puanını 10' çıkardı.

Borussia Dortmund'dan muhteşem geri dönüş (REUTERS)Borussia Dortmund'dan muhteşem geri dönüş (REUTERS)

Henüz galibiyeti olmayan Bochum ise 1 puanda kaldı. Borussia Dortmund bu sezon ligde iç sahada oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

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