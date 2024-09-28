Almanya’nın gündemi Nuri Şahin! Borussia Dortmund’dan muhteşem geri dönüş

Borussia Dortmund'dan muhteşem geri dönüş (REUTERS)



Henüz galibiyeti olmayan Bochum ise 1 puanda kaldı. Borussia Dortmund bu sezon ligde iç sahada oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

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