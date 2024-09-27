Deprem bölgesinde iş yapmayana af yok! Bakan Murat Kurum’dan müteahhitlere uyarı: Yapmıyorlarsa teminatlarını yakın

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki incelemeleri sürdürüyor.



Malatya'da Söğütlü Camii Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Kurum burada yaptığı konuşmasında "Şu ana kadar 101 bin 254 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar bu sayıyı inşallah, 200 bine çıkaracağız" dedi.

Bakan Murat Kurum'dan müteahhitlere uyarı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)



TALİMATI VERDİ Daha sonra kentteki incelemelerini sürdüren Bakan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaşın inşaatların yavaş ilerlediğini söylemesi üzerine ekibine talimat veren Bakan Kurum çalışmaların hızlanması gerektiğini kaydetti.