Deprem bölgesinde iş yapmayana af yok! Bakan Murat Kurum’dan müteahhitlere uyarı: Yapmıyorlarsa teminatlarını yakın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki incelemeleri sürdürüyor.
Malatya'da Söğütlü Camii Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Kurum burada yaptığı konuşmasında "Şu ana kadar 101 bin 254 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar bu sayıyı inşallah, 200 bine çıkaracağız" dedi.
Bakan Murat Kurum'dan müteahhitlere uyarı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
TALİMATI VERDİ
Daha sonra kentteki incelemelerini sürdüren Bakan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaşın inşaatların yavaş ilerlediğini söylemesi üzerine ekibine talimat veren Bakan Kurum çalışmaların hızlanması gerektiğini kaydetti.
Bakan Murat Kurum'dan müteahhitlere uyarı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
MÜTEAHHİTLERE ÇOK NET UYARI
İşini yapmayan müteahhitlerin teminatının iptal edileceğini vurgulayan Bakan Kurum, "İş yapmayan müteahhitler varsa, hemen teminatını yakıp işi iptal ediyorsunuz. Bir daha böyle bir şey duymayacağım. Yaptı yaptı, yapmadı yakın teminatını" dedi.