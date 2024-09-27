Başkan Erdoğan Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla Dolmabahçe Ofisi’nden Fatih firkateynini selamladı

Başkan Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi 'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan gemileri selamladı.

Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden Fatih fırkateynini selamladı (Takvim.com.tr) Fatih Fırkateyni'ne telefonla bağlanan Başkan Erdoğan, mürettebatın Dolmabahçe Ofisi'nin hemen karşısına demir attığını belirterek, "Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle İstanbul Boğazı'nda demirlemiş durumdalar. Kendilerini buradan selamlıyorum." ifadesini kullandı.Türk Deniz Kuvvetleri 'nin envantere alınan yerli ve milli platform ve sistemlerle hem bölgesel hem de küresel anlamda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğinin söylenmesi üzerine Başkan Erdoğan, teşekkür ederek, fırkateyni ve bahriyeli kardeşlerini şahsı ve milleti adına bir kez daha selamladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik etti



PREVEZE PAYLAŞIMI

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyor, Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızda fedakarca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.









İSTANBUL BOĞAZI'NDA DENİZDE RESMİ GEÇİT TÖRENİ İCRA EDİLDİ

27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında "TCG ANADOLU" nizam rehberliğinde, fırkateyn, korvet, hücumbot, kurtarma gemisi ve denizaltıdan oluşan toplam 16 yüzer unsur ile İstanbul Boğazı'nda "Denizde Resmi Geçit Töreni" icra edildi.

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın Beşiktaş'ta bulunan türbesi, denizcilere özgü bir selamlama şekli olan çımariva ile selamlandı.