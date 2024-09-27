Başkan Erdoğan Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla Dolmabahçe Ofisi’nden Fatih firkateynini selamladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden Fatih fırkateynini selamladı.
Başkan Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan gemileri selamladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden Fatih fırkateynini selamladı.
Başkan Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan gemileri selamladı.
Fatih Fırkateyni'ne telefonla bağlanan Başkan Erdoğan, mürettebatın Dolmabahçe Ofisi'nin hemen karşısına demir attığını belirterek, "Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle İstanbul Boğazı'nda demirlemiş durumdalar. Kendilerini buradan selamlıyorum." ifadesini kullandı.Türk Deniz Kuvvetleri'nin envantere alınan yerli ve milli platform ve sistemlerle hem bölgesel hem de küresel anlamda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğinin söylenmesi üzerine Başkan Erdoğan, teşekkür ederek, fırkateyni ve bahriyeli kardeşlerini şahsı ve milleti adına bir kez daha selamladı.
PREVEZE PAYLAŞIMI
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik etti.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyor, Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızda fedakarca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL BOĞAZI'NDA DENİZDE RESMİ GEÇİT TÖRENİ İCRA EDİLDİ
27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında "TCG ANADOLU" nizam rehberliğinde, fırkateyn, korvet, hücumbot, kurtarma gemisi ve denizaltıdan oluşan toplam 16 yüzer unsur ile İstanbul Boğazı'nda "Denizde Resmi Geçit Töreni" icra edildi.
Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın Beşiktaş'ta bulunan türbesi, denizcilere özgü bir selamlama şekli olan çımariva ile selamlandı.
PREVEZE DENİZ ZAFERİ NEDİR?
Preveze Deniz Zaferi'nin 2024 itibarıyla 486. yıl dönümü. Türk denizcilik tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan bu zafer, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanmasının, Akdeniz'in Türk gölü haline gelmesini sağlayan en önemli zaferidir. Preveze Savaşı, Osmanlı donanmasının bölgedeki kontrolünü sağlamak amacıyla düzenlendi.
Preveze Deniz Zaferi, Osmanlı tarihindeki önemli askeri başarılar arasında yer almakta olup, Akdeniz'deki deniz savaşı stratejilerinin gelişimine de katkıda bulunmuştur. Bu zafer, Osmanlı İmparatorluğu'nun deniz gücünü ve stratejik etkisini artıran bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.
PREVEZE DENİZ ZAFERİ SONUÇLARI
Preveze Deniz Zaferi'nin sonuçları oldukça önemlidir:
Osmanlı Hâkimiyeti: Bu zafer, Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz'deki hâkimiyetini pekiştirdi ve bölgedeki deniz yollarının kontrolünü sağladı.
Habsburgların Zayıflaması: Habsburg Donanması'nın ağır kayıplar vermesi, onların Akdeniz'deki etkisini azalttı ve Osmanlıların bölgedeki rakiplerini zayıflattı.
Hayreddin Paşa'nın Ünü: Zafer, Hayreddin Paşa'nın ününü artırdı ve onu Osmanlı donanmasının en önemli liderlerinden biri haline getirdi.