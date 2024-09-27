Bakan Yerlikaya açıkladı! Artık ruhsatsız silah kullananlara ceza kapıda... (İHA)

Aydın'da 1 Ocak - 31 Ağustos 2024 arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen olay sayısının yüzde 11,2, mala karşı işlenen suçların ise yüzde 30,8 düştüğünü aktaran Yerlikaya, mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının ülke ortalamalarının biraz altında kaldığını, önümüzdeki süreçte bunu ortalamaların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Aydın'da yılın 8 ayında ruhsatsız silahla ilgili 878 kişinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Her fırsatta söylüyoruz, Meclisimiz 1 Ekim'de göreve başladıktan sonra Genel Kurula, sayın milletvekillerimize İçişleri Bakanlığı olarak bir arzımız olacak. Ruhsatsız silah cezasının daha caydırıcı olmasıyla ilgili bir hazırlığımız var. Hep beraber, Meclisimizle beraber ne noktaya getireceğimizi göreceğiz." dedi.

Son 8 ayda kentte terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik 126 operasyonda 6 kişinin, FETÖ'ye yönelik 49 operasyonda da 24 kişinin tutuklandığını bildiren Yerlikaya, terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.

Yerlikaya, "Terörün finansmanıyla ilgili 1 lira ile 1 milyon lira arasında hiçbir fark yok, mana olarak ikisi de bizim için önemli. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize pusu kuran terör örgütlerine 1 kuruş bile gitmemesini önemsiyoruz, gitmemesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.