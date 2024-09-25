Kırşehir'de ekipler tarafından yapılan çalışmada,15 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.

AFGAN UYRUKLU 15 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale karayolunda yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Kırşehir'de düzensiz göçmenler: 4'ü göçmen kaçakçısı 19 kişi gözaltında (İHA)

Durdurulan araçlarda, Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen suçüstü yakalandı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA GÖZ YUMULMUYOR

Kırşehir'de düzensiz göçmenler: 4'ü göçmen kaçakçısı 19 kişi gözaltında (İHA)

Ayrıca, göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen Ö.T.G., M.K., C.K. ve H.U.Ö. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., C.K. ve Ö.T.G. tutuklanırken, H.U.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilirken, şahısların kullandıkları 3 araç ise otoparka çekildi.