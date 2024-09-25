Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi (Takvim.com.tr)



Açıklamada ayrıca, "İkili ilişkiler bağlamda, ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla iki hükümet arasında bir zirve ve bir İş Forumu'nun en kısa sürede toplanması yönündeki ortak istek yinelendi." ifadesi yer aldı.

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