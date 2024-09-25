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Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi!

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Görüşmede iki hükümet arasında bir zirve ve bir İş Forumu’nun en kısa sürede toplanması yönündeki ortak istek yinelendi.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 15:24 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 15:39
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi!

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Orta Doğu'da giderek güçleşen durum ile Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün desteklenmesi konusundaki ortak taahhüdü ele aldığı bildirildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (REUTERS)İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (REUTERS)

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Meloni'nin burada Başkan Erdoğan ile görüştüğü belirtildi.

Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (AA)Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (AA)

Açıklamada "Görüşmenin merkezinde, Orta Doğu'da giderek zorlaşan durumun yanı sıra, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve adil ve kalıcı bir barış arayışının desteklenmesi konusundaki ortak taahhüt vardı. " ifadesi kullanıldı.

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi (Takvim.com.tr) Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi (Takvim.com.tr)

Açıklamada ayrıca, "İkili ilişkiler bağlamda, ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla iki hükümet arasında bir zirve ve bir İş Forumu'nun en kısa sürede toplanması yönündeki ortak istek yinelendi." ifadesi yer aldı.

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