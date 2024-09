MSB'den Lübnan açıklaması: "Tahliye operasyona hazırız"

"Bölgemizin istikrarını ve uluslararası düzeni tehdit eden İsrail saldırılarının bir an evvel durdurulması gerekmektedir. İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırıları tüm bölgenin kaosa sürüklenme tehlikesini artırmıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun acil ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için gerekli tedbirleri alması şarttır. Öte yandan, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Lübnan için Sağlık Bakanlığı ve AFAD tarafından hazırlanan 30 ton tıbbi malzeme ve gıda maddesi Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağımız ile 25 Eylül'de Beyrut'a ulaştırılmıştır."

Mehteran Birlik Komutanlığınca 30 Eylül-9 Ekim arasında Güney Kore Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Gyeryong 14'üncü Dünya Askeri Kültür Festivali" kapsamında kortej yürüyüşü ve konser icra edileceğini belirten Aktürk, "Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenmeye, üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

F-35 (AA)

SORULAR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir Yunan gazetesinin "F-35 programına tekrar dahil edilme karşılığında S-400'lerin İncirlik'te ABD kontrolünde bulundurulacağına" ilişkin iddiaları yanıtlayan kaynaklar, "Bu konuda üçüncü ülkeler tarafından yapılan algı oluşturma amaçlı haberlere itibar etmemek, ihtiyatlı yaklaşmak gerekir. Şu an için S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır. Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır." ifadelerini kullandı.