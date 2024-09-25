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Başkan Erdoğan’dan BM kürsüsünde tarihi konuşma! Dünya dakika dakika takip etti: İsrail basını ‘Hesap sordu’ dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 79. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma şimdiden tarihe geçti. Başkan Erdoğan 14. kez çıktığı kürsüde bir kez daha “Dünya beşten büyüktür” doktrinini vurgulayıp Gazze’de soykırıma devam eden İsrail için yaptırım çağrısı yaparken dünya basını tarihi konuşmayı dakika dakika takip etti. İsrail basını ise “Erdoğan hesap sordu” dedi.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 09:27 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 09:35
Başkan Erdoğan’dan BM kürsüsünde tarihi konuşma! Dünya dakika dakika takip etti: İsrail basını ‘Hesap sordu’ dedi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşma dünya gündemine damga vurdu. Başkan Erdoğan New York'ta 14. kez çıktığı kürsüde dünyaya İsrail soykırımının durdurulması için çağrı yaparken uluslararası basın Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasını canlı takip etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AABaşkan Recep Tayyip Erdoğan, AA

DÜNYA CANLI YAYINDA İZLEDİ

Katar merkezli El Cezire, Başkan Erdoğan'ın konuşmasını canlı yayımladı.

El CezireEl Cezire

"Türkiye Başkanı Erdoğan BM ve Batı değerlerinin Gazze'de öldüğünü söyledi" başlığını kullanan El Cezire, İsrail'in Gazze'deki saldırısını açıkça eleştiren Başkan Erdoğan'ın dünyaya Netanyahu'yu durdurma çağrısı yaptığını vurguladı ve şu ifadelere yer verdi:

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini Orta Doğu bölgesini daha da "savaşa" sürüklediği için de azarladı. Uluslararası toplumu "Netanyahu ve cinayet şebekesini" durdurmaya çağırdı ve başbakanı Adolf Hitler'e benzetti.

El CezireEl Cezire

TARİHİ KONUŞMA BIDEN'A AÇIK REST

Londra merkezli Middle East Eye ise "Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden savaşı nedeniyle uluslararası kamuoyunu sert bir dille eleştirdi." dedi.

Başkan Erdoğan'ın ABD'nin İsrail'e yönelik desteğine BM kürsüsünden tepki gösterdiğine dikkat çeken Middle East Eye, " Erdoğan, Türkiye'nin NATO müttefiki ABD'ye açıkça atıfta bulunarak 'Ateşkes için çalıştıklarını iddia edenler, İsrail'e sahne arkasından silah ve mühimmat göndermeye devam ediyor, böylece katliamlarına devam edebiliyor. Bu tutarsızlık ve samimiyetsizliktir'" ifadelerine yer verdi.

Middle East EyeMiddle East Eye

CNBCE de Başkan Erdoğan'ın konuşmasını canlı yayımladı.

CNBCECNBCE

İSRAİL BASINI HİTLER ŞOKUNU ATLATAMIYOR

Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşması İsrail basınında da geniş yankı uyandırdı. The Times of Israel, "Erdoğan BM Genel Kurulu'nda Netanyahu'yu yine Hitler'e benzetti, İsrail'i durdurmak için ittifak çağrısı yaptı" dedi.

Başkan Erdoğandan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın ardından konuştuğunu hatırlatan The Times of Israel, "Erdoğan Washington'ın bölgedeki politikalarına yönelik küçümsemesini gizlemiyor." dedi ve Başkan Erdoğan'ın "Bu aşamadan itibaren ateşkes için çalıştıkları iddia edilenler, İsrail'e katliamlarına devam edebilmesi için silah ve mühimmat göndermeye devam ediyor." şeklindeki sözlerine dikkat çekti.

The Times of IsraelThe Times of Israel

THE JERUSALEM POST "ERDOĞAN HESAP SORUYOR" DEDİ

Bir diğer İsrail gazetesi The Jerusalem Post ise "Erdoğan ateşkesi geciktiren İsrail'e karşı BM'den zorlayıcı önlemler talep etti" dedi. "Erdoğan hesap soruyor" ifadelerini kullanan The Jerusalem Post, "Erdoğan, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığının tek sebebinin bir grup ülkenin koşulsuz desteği olduğunu söyledi." ifadelerine yer verdi.

The Jerusalem PostThe Jerusalem Post

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