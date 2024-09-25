Başkan Erdoğan’dan BM kürsüsünde tarihi konuşma! Dünya dakika dakika takip etti: İsrail basını ‘Hesap sordu’ dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın BM 79. Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşma dünya gündemine damga vurdu. Başkan Erdoğan New York'ta 14. kez çıktığı kürsüde dünyaya İsrail soykırımının durdurulması için çağrı yaparken uluslararası basın Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasını canlı takip etti.

"Türkiye Başkanı Erdoğan BM ve Batı değerlerinin Gazze'de öldüğünü söyledi" başlığını kullanan El Cezire, İsrail'in Gazze'deki saldırısını açıkça eleştiren Başkan Erdoğan'ın dünyaya Netanyahu'yu durdurma çağrısı yaptığını vurguladı ve şu ifadelere yer verdi:

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini Orta Doğu bölgesini daha da "savaşa" sürüklediği için de azarladı. Uluslararası toplumu "Netanyahu ve cinayet şebekesini" durdurmaya çağırdı ve başbakanı Adolf Hitler'e benzetti.

El Cezire

TARİHİ KONUŞMA BIDEN'A AÇIK REST

Londra merkezli Middle East Eye ise "Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden savaşı nedeniyle uluslararası kamuoyunu sert bir dille eleştirdi." dedi.

Başkan Erdoğan'ın ABD'nin İsrail'e yönelik desteğine BM kürsüsünden tepki gösterdiğine dikkat çeken Middle East Eye, " Erdoğan, Türkiye'nin NATO müttefiki ABD'ye açıkça atıfta bulunarak 'Ateşkes için çalıştıklarını iddia edenler, İsrail'e sahne arkasından silah ve mühimmat göndermeye devam ediyor, böylece katliamlarına devam edebiliyor. Bu tutarsızlık ve samimiyetsizliktir'" ifadelerine yer verdi.

Middle East Eye