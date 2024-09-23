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Bakan Yerlikaya'dan Yunan Bakan Stylianides'a 'ihlal' telefonu: Bu tür olaylar kabul edilemez

Yunan botlarının Türk karasularını ihlal etmesinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Sayın Christos Stylianides ile telefonda görüştü. İyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Yerlikaya, ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı ifade etti.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 22:11 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 22:20
Bakan Yerlikaya’dan Yunan Bakan Stylianides’a ’ihlal’ telefonu: Bu tür olaylar kabul edilemez

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir bot, lastik bottaki kaçak göçmenleri takip ederken Türk karasularını ihlal etti. Kaçan tekne kıyıya kadar gelirken, Yunan Sahil Güvenlik ekibi ise geri dönüp bölgeden uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yunan sahil güvenlik ekipleri sınır ihlali yaptı

Olay, saat 10.00 sıralarında, Akyarlar Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu fark etti. Ekipler, bottaki kaçak göçmenleri takibe aldı.

unan Sahil Güvenlik Botu, Türk karasularını ihlal etti (İHA)unan Sahil Güvenlik Botu, Türk karasularını ihlal etti (İHA)

Takip, Akyarlar sahiline kadar sürdü. Bir kaçak göçmen ise kıyıya yanaşan bottan atlayıp, bölgeden uzaklaştı. Yunan Sahil Güvenlik ekibi ise tekrar Yunan karasularına döndü. Kaçan teknenin kıyıya kadar geldiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

unan Sahil Güvenlik Botu, Türk karasularını ihlal etti (İHA)unan Sahil Güvenlik Botu, Türk karasularını ihlal etti (İHA)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Yunanistan Sahil Güvenlik botunun Bodrum kara sularına içinde göçmen kaçakçısının olduğu düşünülen botu kovalamasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "20 Eylül 2024 tarihinde, bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarından Yunan Sahil Güvenlik botu ile içerisinde 1 kişi bulunan süratli bir bot arasında kovalamaca yaşandığı ve bu kovalamaca esnasında Yunan Sahil Güvenlik botunun karasularımızı ihlal ettiği şeklinde birtakım haber ve görüntü kayıtları paylaşılmıştır" denildi.

Açıklamada konuya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"20 Eylül 2024 tarihinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden 'Bodrum Akyarlar Meteor Koyu'nda bir lastik botun karaya çıktığı ve 1 kişinin ormanlık alana kaçtığı' ihbarının alınması üzerine olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik Botu (KB-35, KB-114) sevk edilmiş ve ihbar Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na iletilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurlarımız olay mahalline derhal intikal etmiş, Yunan Sahil Güvenlik unsurunun süratle kendi karasularına döndüğü tespit edilmiştir. Ormanlık alana kaçan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen kişiyi bulmak maksadıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Stylianides ile görüştü (Takvim.com.tr)İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Stylianides ile görüştü (Takvim.com.tr)

BAKAN YERLİKAYA, STYLIANIDES İLE GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Sayın Christos Stylianides arasında bugün akşam saatlerinde Yunan botlarının Türk karasularını ihlaliyle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Yapılan görüşmede Bakan Sayın Yerlikaya, Yunan Sahil Güvenlik botlarının karasularımızı ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı ifade etti ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Sayın Christos Stylianides, iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine önem verildiğini, olayın siyasi bir yönü bulunmadığını, yaşanan ihlallerin tekrarlanmayacağını belirterek, konuya ilişkin hemen inceleme başlatıldığını ve gelişmelerden Türk makamlarının bilgilendirileceğini ifade etti" denildi.

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