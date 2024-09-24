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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan BM’ye reform çağrısı

Başkan Erdoğan, BM’nin giderek işlevsiz hale geldiğini belirtti. “BM başta olmak üzere küresel sistem daha adil ve temsil kabiliyeti yüksek hale getirilmeli” dedi

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan BM’ye reform çağrısı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde ABD'deki bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Önemli mesajlar verdi:
BM'nin reforma ihtiyacı olduğunu herkes kabul ediyor bunu hayata geçirecek adımlar atılmıyor.
Giderek işlevsiz hale gelen BM sisteminin yükünü genellikle çatışma bölgelerindeki siviller, açlıkla boğuşan mazlumlar, yani sistemin çalışmasına en fazla ihtiyacı olan insanlar çekiyor.
BM başta olmak üzere küresel sistem daha adil ve temsil kabiliyeti yüksek hale getirilmeli.
BMGK'deveto gücüne sahip 5 ayrıcalıklı ülke var. Yıllardır çözümsüzlüğe mahkûm edilen her sorunda 5 ülkenin keyfi, çıkarı, öncelikleri, Genel Kurul'daki yüzlerce ülkenin iradesini yok sayıyor.

İSRAİL HESAP VERMELİ
Başkan Erdoğan, Türkevi'nde Netanyahu'nun tutuklanmasını talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Erdoğan, "İsrail işlediği suçların hesabını vermeli" dedi. Erdoğan daha sonra Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Al-Sabah, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.

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