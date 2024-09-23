SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki: bölgeyi kaosa sürüklemenin yeni aşaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara çok sert tepki göstererek uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler" ifadelerine yer verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 20:59 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 21:24
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Lübnan saldırılarına tepki: bölgeyi kaosa sürüklemenin yeni aşaması

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırıları, İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırılarına tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırıları, İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır. İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA