SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'ye poşet giydirildi Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı araçla adliyeye sevk edildi

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı hayvan taşıma aracıyla adliyeye sevk edildi. Geçti'nin üzerinde kıyafet yerine poşet giydirildiği görüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 13:46 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 13:51
Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti’ye poşet giydirildi Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı araçla adliyeye sevk edildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edildi.

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden caniye hak ettiği muamele!

Polisi şehit eden alçağa poşet giydirildi. (DHA)Polisi şehit eden alçağa poşet giydirildi. (DHA)

Sevk sırasında siyah çöp poşeti giydirilen saldırganı iki kadın polis Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı hayvan taşıma aracına aracına götürdü.

Polisi şehit eden alçak hayvan izleme aracıyla sevk edildi. (DHA)Polisi şehit eden alçak hayvan izleme aracıyla sevk edildi. (DHA)

NE OLMUŞTU?
Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu bir polis memuru şehit olurken, biri polis iki kişi yaralandı.

Polisi şehit eden alçağa poşet giydirildi. (DHA)Polisi şehit eden alçağa poşet giydirildi. (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Polisi şehit eden alçağa poşet giydirildi. (DHA)Polisi şehit eden alçağa poşet giydirildi. (DHA)

Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) da karşılık verdi.

Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

1 polis memurunun şehit olduğu olayın izleri gün ağarınca ortaya çıkarken, Ümraniye esnafı ise olayla ilgili konuştu. (DHA)1 polis memurunun şehit olduğu olayın izleri gün ağarınca ortaya çıkarken, Ümraniye esnafı ise olayla ilgili konuştu. (DHA)

Yaralı polis K.H.S. ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor.

GÖZALTINA ALINMIŞTI
Polis ekiplerinin çalışmasında zanlı Yunus Emre Geçti de yaralı şekilde gözaltına alındı.

Açıklamada, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ümraniyede polis memuru Şeyda Yılmazı şehit eden Yunus Emre Geçti suç makinesi çıktı: Çocuğa cinsel istismar...Ümraniyede polis memuru Şeyda Yılmazı şehit eden Yunus Emre Geçti suç makinesi çıktı: Çocuğa cinsel istismar...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de penaltı kavgası şiddetlendi! Ekremcilerden Mansur Yavaş’a olay mesaj: İstediği anketi yaptırsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok
Şehit Şeyda Yılmaz’ın komşusu açıkladı: 5 günlük izne gelecekti
Türk Telekom
Arnavutluk’ta Bektaşi Devleti kuruluyor! Vatikan değil FETÖ benzeri yapı: Perde arkasından İsrail ve Soros çıktı
Fenerbahçe’de kadro değişiyor! O isimler kulübeye
Narin Güran cinayetinde gizli tanık mı var? | TÜBİTAK da devrede! Yeni kamera kayıtları didik didik inceleniyor | Enes’in kolunu kim ısırdı?
6 yaşındaki çocuğa istismar davasında ceza yağdı! Kadir İstekli’ye 36 Yusuf Ziya Gümüşel’e 18 yıl hapis... Anne hakkında yakalama kararı
Türkiye kasımda yeni not artışı alabilir: Gözler 1 Kasım’da
Ali Koç’un vermediği söz yine gündem! ’Bu ne yaman çelişki’
Tel Aviv-Beyrut hattında misilleme savaşı! İsrail’den Lübnan’a saldırı | Cep telefonlarına mesaj: Evleri boşaltın
Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti suç makinesi çıktı: Çocuğa cinsel istismar...
Başkan Erdoğan’dan ABD’deki düşünce kuruluşu temsilcileriyle toplantıda önemli açıklamalar
MEMURA-EMEKLİYE OCAK ZAMMI | Yeni ipuçları geldi: 42 bin 855 TL’yi aşacak mı?
Süper Lig’in şampiyonunu duyurdular! 2 puan farkla...
Başkan Erdoğan’dan 20 ABD’li dev ile ekonomi çıkarması! Apple’a Türkiye teklifi | Başkan Erdoğan liderler Türkevi’nde ağırlayacak
SON DAKİKA