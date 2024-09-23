32 ilde zehir tacirlerine NARKOÇELİK operasyonu: 63 tutuklu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

3️⃣2️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-40" operasyonlarında;

3️⃣ Ton 9️⃣7️⃣2️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,

1️⃣5️⃣ Milyon 8️⃣2️⃣5️⃣ Bin 6️⃣1️⃣9️⃣ adet kök kenevir ve kök skunk,

1️⃣8️⃣8️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗

1️⃣2️⃣5️⃣ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı❗

6️⃣3️⃣'ü tutuklandı.

3️⃣'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız❗️

🚩Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Van, Ankara, İstanbul, Manisa, İzmir, Rize, Edirne, Gaziantep, Siirt, Mardin, Iğdır, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Adıyaman, Bolu, Elazığ, Aksaray, Bingöl, Afyonkarahisar, Zonguldak, Malatya, Hakkari, Ağrı ve Aydın'da "NARKOÇELİK-40" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

❌Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca;

📍3 kg esrar,

📍10 milyon 100 bin 805 adet kök kenevir,

📍3 milyon 844 bin 525 adet kök skunk ele geçirildi.

📍1️⃣0️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı ve tutuklandı.



❌Antalya İl Jandarma Komutanlığınca;

📍47 kg metamfetamin,

📍6,5 kg skunk,

📍56,5 kg esrar,

📍63 kg eroin ele geçirildi.

📍1️⃣2️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

1️⃣1️⃣'i tutuklandı. 1️⃣'i hakkında adli kontrol kararı verildi.



❌Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca;

📍1 milyon 490 bin 782 adet kök kenevir,

📍25 kg skunk,

📍128 kg esrar ele geçirildi.

📍9️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.



❌Van İl Jandarma Komutanlığınca;

📍50 kg metamfetamin,

📍36 kg esrar ele geçirildi.

📍4️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.



❌İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca;

📍5 kg metamfetamin,

📍30 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

📍2️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.



❌Manisa İl Jandarma Komutanlığınca;

📍65 bin 330 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

📍5️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.



❌Edirne İl Jandarma Komutanlığınca;

📍288 bin adet kök kenevir ele geçirildi.

❌Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca;

📍33 kg skunk ele geçirildi.

📍1️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.



❌Siirt İl Jandarma Komutanlığınca;

📍40 kg esrar ele geçirildi.



❌Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca;

📍30,5 kg esrar ele geçirildi.

📍2️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.



❌Samsun İl Jandarma Komutanlığınca;

📍4 bin 555 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

📍4️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.



❌Hatay İl Jandarma Komutanlığınca;

📍2 bin 358 adet uyuşturucu hap ele geçirildi,

📍2️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.



❌Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca;

📍21 kg esrar ele geçirildi.

📍4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.



❌Ardahan İl Jandarma Komutanlığınca;

📍100 bin 261 adet kök kenevir ele geçirildi.

❌Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca;

📍5,5 kg bonzai ele geçirildi.

📍8️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

4️⃣'ü tutuklandı. 2️⃣'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

❌Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca;

📍56 bin 428 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

📍1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.



❌Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca;

📍21 kg esrar ele geçirildi.

📍1️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.



❌Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca;

📍40 kg esrar ele geçirildi.

📍1️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.



❌Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca;

📍8 bin 343 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

📍1️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.



❌Aydın İl Jandarma Komutanlığınca;

📍2 kg metamfetamin ele geçirildi.

📍3️⃣3️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.



❌Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca;

📍23 kg skunk ele geçirildi.

📍2️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.



❌Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca;

📍177 kg metamfetamin ele geçirildi.

2️⃣ zehir taciri yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle