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32 ilde zehir tacirlerine NARKOÇELİK operasyonu: 63 tutuklu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen NARKOÇELİK-40 operasyonlarında 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Söz konusu operasyonlarda 125 zehir taciri yakalandı, bunlardan 63'ü tutuklandı.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 08:03 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 08:04
32 ilde zehir tacirlerine NARKOÇELİK operasyonu: 63 tutuklu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

3️⃣2️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-40" operasyonlarında;
3️⃣ Ton 9️⃣7️⃣2️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,
1️⃣5️⃣ Milyon 8️⃣2️⃣5️⃣ Bin 6️⃣1️⃣9️⃣ adet kök kenevir ve kök skunk,
1️⃣8️⃣8️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗

1️⃣2️⃣5️⃣ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı❗
6️⃣3️⃣'ü tutuklandı.
3️⃣'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız❗️

🚩Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Van, Ankara, İstanbul, Manisa, İzmir, Rize, Edirne, Gaziantep, Siirt, Mardin, Iğdır, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Adıyaman, Bolu, Elazığ, Aksaray, Bingöl, Afyonkarahisar, Zonguldak, Malatya, Hakkari, Ağrı ve Aydın'da "NARKOÇELİK-40" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

❌Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca;
📍3 kg esrar,
📍10 milyon 100 bin 805 adet kök kenevir,
📍3 milyon 844 bin 525 adet kök skunk ele geçirildi.
📍1️⃣0️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı ve tutuklandı.

❌Antalya İl Jandarma Komutanlığınca;
📍47 kg metamfetamin,
📍6,5 kg skunk,
📍56,5 kg esrar,
📍63 kg eroin ele geçirildi.
📍1️⃣2️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.
1️⃣1️⃣'i tutuklandı. 1️⃣'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

❌Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca;
📍1 milyon 490 bin 782 adet kök kenevir,
📍25 kg skunk,
📍128 kg esrar ele geçirildi.
📍9️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

❌Van İl Jandarma Komutanlığınca;
📍50 kg metamfetamin,
📍36 kg esrar ele geçirildi.
📍4️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

❌İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca;
📍5 kg metamfetamin,
📍30 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
📍2️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

❌Manisa İl Jandarma Komutanlığınca;
📍65 bin 330 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
📍5️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

❌Edirne İl Jandarma Komutanlığınca;
📍288 bin adet kök kenevir ele geçirildi.

❌Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca;
📍33 kg skunk ele geçirildi.
📍1️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

❌Siirt İl Jandarma Komutanlığınca;
📍40 kg esrar ele geçirildi.

❌Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca;
📍30,5 kg esrar ele geçirildi.
📍2️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

❌Samsun İl Jandarma Komutanlığınca;
📍4 bin 555 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
📍4️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

❌Hatay İl Jandarma Komutanlığınca;
📍2 bin 358 adet uyuşturucu hap ele geçirildi,
📍2️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

❌Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca;
📍21 kg esrar ele geçirildi.
📍4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Ardahan İl Jandarma Komutanlığınca;
📍100 bin 261 adet kök kenevir ele geçirildi.

❌Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca;
📍5,5 kg bonzai ele geçirildi.
📍8️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
4️⃣'ü tutuklandı. 2️⃣'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

❌Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca;
📍56 bin 428 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
📍1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca;
📍21 kg esrar ele geçirildi.
📍1️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

❌Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca;
📍40 kg esrar ele geçirildi.
📍1️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

❌Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca;
📍8 bin 343 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
📍1️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

❌Aydın İl Jandarma Komutanlığınca;
📍2 kg metamfetamin ele geçirildi.
📍3️⃣3️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

❌Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca;
📍23 kg skunk ele geçirildi.
📍2️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

❌Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca;
📍177 kg metamfetamin ele geçirildi.
2️⃣ zehir taciri yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

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