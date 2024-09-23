32 ilde zehir tacirlerine NARKOÇELİK operasyonu: 63 tutuklu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
3️⃣2️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-40" operasyonlarında;
3️⃣ Ton 9️⃣7️⃣2️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,
1️⃣5️⃣ Milyon 8️⃣2️⃣5️⃣ Bin 6️⃣1️⃣9️⃣ adet kök kenevir ve kök skunk,
1️⃣8️⃣8️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
1️⃣2️⃣5️⃣ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı❗
6️⃣3️⃣'ü tutuklandı.
3️⃣'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız❗️
🚩Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Van, Ankara, İstanbul, Manisa, İzmir, Rize, Edirne, Gaziantep, Siirt, Mardin, Iğdır, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Adıyaman, Bolu, Elazığ, Aksaray, Bingöl, Afyonkarahisar, Zonguldak, Malatya, Hakkari, Ağrı ve Aydın'da "NARKOÇELİK-40" operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;
❌Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca;
📍3 kg esrar,
📍10 milyon 100 bin 805 adet kök kenevir,
📍3 milyon 844 bin 525 adet kök skunk ele geçirildi.
📍1️⃣0️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı ve tutuklandı.
❌Antalya İl Jandarma Komutanlığınca;
📍47 kg metamfetamin,
📍6,5 kg skunk,
📍56,5 kg esrar,
📍63 kg eroin ele geçirildi.
📍1️⃣2️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.
1️⃣1️⃣'i tutuklandı. 1️⃣'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
❌Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca;
📍1 milyon 490 bin 782 adet kök kenevir,
📍25 kg skunk,
📍128 kg esrar ele geçirildi.
📍9️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.
❌Van İl Jandarma Komutanlığınca;
📍50 kg metamfetamin,
📍36 kg esrar ele geçirildi.
📍4️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.
❌İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca;
📍5 kg metamfetamin,
📍30 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
📍2️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.
❌Manisa İl Jandarma Komutanlığınca;
📍65 bin 330 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
📍5️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.
❌Edirne İl Jandarma Komutanlığınca;
📍288 bin adet kök kenevir ele geçirildi.
❌Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca;
📍33 kg skunk ele geçirildi.
📍1️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.
❌Siirt İl Jandarma Komutanlığınca;
📍40 kg esrar ele geçirildi.
❌Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca;
📍30,5 kg esrar ele geçirildi.
📍2️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.
❌Samsun İl Jandarma Komutanlığınca;
📍4 bin 555 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
📍4️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.
❌Hatay İl Jandarma Komutanlığınca;
📍2 bin 358 adet uyuşturucu hap ele geçirildi,
📍2️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.
❌Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca;
📍21 kg esrar ele geçirildi.
📍4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Ardahan İl Jandarma Komutanlığınca;
📍100 bin 261 adet kök kenevir ele geçirildi.
❌Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca;
📍5,5 kg bonzai ele geçirildi.
📍8️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
4️⃣'ü tutuklandı. 2️⃣'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
❌Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca;
📍56 bin 428 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
📍1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca;
📍21 kg esrar ele geçirildi.
📍1️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.
❌Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca;
📍40 kg esrar ele geçirildi.
📍1️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.
❌Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca;
📍8 bin 343 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
📍1️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.
❌Aydın İl Jandarma Komutanlığınca;
📍2 kg metamfetamin ele geçirildi.
📍3️⃣3️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.
❌Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca;
📍23 kg skunk ele geçirildi.
📍2️⃣ Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.
❌Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca;
📍177 kg metamfetamin ele geçirildi.
2️⃣ zehir taciri yakalandı.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle