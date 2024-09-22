Tuba Durgut BM'de konuştu: "Gazze'deki Kadınlar ve Çocuklar İçin Harekete Geçmeliyiz

New York, Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi çerçevesinde 21 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen Parlamento Yan Etkinliği, dünya liderlerini ve parlamenterleri bir araya getirdi. Etkinlikte Türkiye'yi temsil eden AK Parti İstanbul Milletvekili M. P. Tuba Durgut, yaptığı çarpıcı konuşmada özellikle Gazze'deki kadın ve çocukların içinde bulunduğu insanlık dışı koşullara dikkat çekti.
Durgut, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Gazze Şeridi'nde 60.000'den fazla hamile kadın, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerinden mahrum durumda. Her ay yaklaşık 5.000 kadın, güvenlik ve sağlık açısından yetersiz koşullarda doğum yapmak zorunda kalıyor. Kadınlar ve çocuklar savaşın en ağır yükünü taşıyor."