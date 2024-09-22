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Tuba Durgut BM'de konuştu: "Gazze'deki Kadınlar ve Çocuklar İçin Harekete Geçmeliyiz

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi çerçevesinde düzenlenen Parlamento Yan Etkinliği’nde, Gazze’deki kadın ve çocukların dramatik yaşam koşullarını gündeme getirerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 22:04 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 22:04
Tuba Durgut BM’de konuştu: Gazze’deki Kadınlar ve Çocuklar İçin Harekete Geçmeliyiz

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New York, Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi çerçevesinde 21 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen Parlamento Yan Etkinliği, dünya liderlerini ve parlamenterleri bir araya getirdi. Etkinlikte Türkiye'yi temsil eden AK Parti İstanbul Milletvekili M. P. Tuba Durgut, yaptığı çarpıcı konuşmada özellikle Gazze'deki kadın ve çocukların içinde bulunduğu insanlık dışı koşullara dikkat çekti.

Durgut, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Gazze Şeridi'nde 60.000'den fazla hamile kadın, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerinden mahrum durumda. Her ay yaklaşık 5.000 kadın, güvenlik ve sağlık açısından yetersiz koşullarda doğum yapmak zorunda kalıyor. Kadınlar ve çocuklar savaşın en ağır yükünü taşıyor."



SAVAŞIN YIKICI ETKİLERİ

Durgut, Gazze'de devam eden savaşın kadınlar ve çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek, İsrail'in saldırıları sonucunda 7 Ekim'den bu yana binlerce kadının hayatını kaybettiğini ya da sakat kaldığını vurguladı. Ayrıca, BM verilerine göre Gazze'deki ağır savaş koşulları nedeniyle 14.500 çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade etti.

"Bu kadınlar ve çocuklar için neden yeterince sesimizi yükseltmiyoruz?" diye soran Durgut, uluslararası toplumun bu trajediye karşı duyarsız kalmaması gerektiğini belirtti.



ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Durgut, konuşmasında uluslararası topluma daha fazla sorumluluk alma çağrısı yaparak, kadınlar ve çocukların korunması için acil önlemler alınması gerektiğini söyledi.



GAZZE'DE SAĞLIK VE HİJYEN KRİZİ

Durgut, BM Kadın Birimi'nin raporlarına dayanarak Gazze'de kadınların ve çocukların kalabalık sığınaklarda temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde hayatta kalmaya çalıştığını ifade etti. Sığınaklardaki kadınların yiyecek, su ve hijyen ürünlerine erişimlerinin son derece kısıtlı olduğunu, bu durumun insan sağlığını ciddi şekilde tehlikeye attığını belirtti.

"Gazze'deki kadınlar, düşük oranlarının artması ve acı içinde doğum yapmaya zorlanmaları gibi korkunç koşullar altında yaşıyorlar," diyen Durgut, bu durumun insanlık onurunu zedelediğini ve uluslararası vicdanları yaraladığını söyledi.

Konuşmasının sonunda Durgut, dünya liderlerine ve parlamenterlere seslenerek, Gazze'deki kadınlar ve çocuklar için harekete geçme çağrısında bulundu:

"Kadınlar ve çocuklar savaşların en ağır bedelini ödüyor. Bu bedelin karşılığı olarak onlara daha iyi bir gelecek borçluyuz."

GAZZE'DE İNSANLIK KRİZİ

Tuba Durgut'un Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi çerçevesinde düzenlenen Parlamento Yan Etkinliği'nde yaptığı konuşma, Gazze'de yaşanan insanlık krizini uluslararası toplumun gündemine taşıdı. Durgut'un çağrısı, çatışma bölgelerinde kadınların ve çocukların korunmasına yönelik acil eylem planlarının oluşturulması gerektiğine işaret ediyor.

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