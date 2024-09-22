Tuba Durgut BM'de konuştu: "Gazze'deki Kadınlar ve Çocuklar İçin Harekete Geçmeliyiz





GAZZE'DE SAĞLIK VE HİJYEN KRİZİ



Durgut, BM Kadın Birimi'nin raporlarına dayanarak Gazze'de kadınların ve çocukların kalabalık sığınaklarda temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde hayatta kalmaya çalıştığını ifade etti. Sığınaklardaki kadınların yiyecek, su ve hijyen ürünlerine erişimlerinin son derece kısıtlı olduğunu, bu durumun insan sağlığını ciddi şekilde tehlikeye attığını belirtti.

"Gazze'deki kadınlar, düşük oranlarının artması ve acı içinde doğum yapmaya zorlanmaları gibi korkunç koşullar altında yaşıyorlar," diyen Durgut, bu durumun insanlık onurunu zedelediğini ve uluslararası vicdanları yaraladığını söyledi.

Konuşmasının sonunda Durgut, dünya liderlerine ve parlamenterlere seslenerek, Gazze'deki kadınlar ve çocuklar için harekete geçme çağrısında bulundu:

"Kadınlar ve çocuklar savaşların en ağır bedelini ödüyor. Bu bedelin karşılığı olarak onlara daha iyi bir gelecek borçluyuz."



GAZZE'DE İNSANLIK KRİZİ

Tuba Durgut'un Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi çerçevesinde düzenlenen Parlamento Yan Etkinliği'nde yaptığı konuşma, Gazze'de yaşanan insanlık krizini uluslararası toplumun gündemine taşıdı. Durgut'un çağrısı, çatışma bölgelerinde kadınların ve çocukların korunmasına yönelik acil eylem planlarının oluşturulması gerektiğine işaret ediyor.