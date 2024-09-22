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New York'un Times Meydanı'nda Türkiye'ye yatırım mesajı: "Nexus of the World"

Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu sağlamlaştırarak ileriye taşıyacak, katma değerli ve teknoloji odaklı yatırımları çekmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ülkenin potansiyelini tanıtmak amacıyla yaptığı çalışmalarına yenisini ekledi.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 23:03 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 23:03
New York’un Times Meydanı’nda Türkiye’ye yatırım mesajı: Nexus of the World

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, New York'taki Times Meydanı'ndaki dijital panolarda dünyanın bağlantı noktası anlamına gelen "Nexus of the World" mesajını yayımladı.

New York'un Times Meydanı'nda Türkiye'ye yatırım mesajı (AA)New York'un Times Meydanı'nda Türkiye'ye yatırım mesajı (AA)

Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu sağlamlaştırarak ileriye taşıyacak, katma değerli ve teknoloji odaklı yatırımları çekmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ülkenin potansiyelini tanıtmak amacıyla yaptığı çalışmalarına yenisini ekledi.

New York'un Times Meydanı'nda Türkiye'ye yatırım mesajı (AA)New York'un Times Meydanı'nda Türkiye'ye yatırım mesajı (AA)

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin "Invest in Türkiye" ve dünyanın bağlantı noktası anlamına gelen "Nexus of the World" mesajları, New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'ndaki dijital panolarda yayımlandı.

New York'un Times Meydanı'nda Türkiye'ye yatırım mesajı (AA)New York'un Times Meydanı'nda Türkiye'ye yatırım mesajı (AA)

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, bu mesajlarla Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktadaki konumuyla küresel pazarlara sunduğu erişimi vurguluyor. Güçlü, dayanıklı ve hızlı büyüyen bir ekonomiye sahip Türkiye'nin yatırım süreçlerini kolaylaştırıcı reformları kararlılıkla hayata geçirdiği, derin, yetenekli ve rekabetçi bir yetenek havuzu sunmasının yanı sıra stratejik konumuyla küresel pazarlara erişim sağladığı belirtiliyor.

New York'un Times Meydanı'nda Türkiye'ye yatırım mesajı (AA)New York'un Times Meydanı'nda Türkiye'ye yatırım mesajı (AA)

Mesajlar, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'un dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırladığı bu dönemde düzenli aralıklarla gösterilmeye devam edecek.

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