New York'un Times Meydanı'nda Türkiye'ye yatırım mesajı: "Nexus of the World"

New York'un Times Meydanı'nda Türkiye'ye yatırım mesajı (AA)



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, bu mesajlarla Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktadaki konumuyla küresel pazarlara sunduğu erişimi vurguluyor. Güçlü, dayanıklı ve hızlı büyüyen bir ekonomiye sahip Türkiye'nin yatırım süreçlerini kolaylaştırıcı reformları kararlılıkla hayata geçirdiği, derin, yetenekli ve rekabetçi bir yetenek havuzu sunmasının yanı sıra stratejik konumuyla küresel pazarlara erişim sağladığı belirtiliyor.